Çinli teknoloji şirketi, MIJIA kitlesel fonlama projesi kapsamın yeni akıllı araç kamerası 70 Minutes'i tanıttı.

Xiaomi, kitlesel fonlama ile yarattığı 118. ürün olan 70 Minutes Akıllı Araç Kamerası’nı tanıttı. Sony IMX323 görüntü sensörünü kullanan kamera 1080p görüntü desteği sunuyor. 130 derecelik görüş açısı ile 3 şeridi birden izleyebilen cihaz, ışık yansımalarını düşürmek ve sıcaklardan zarar görmeyi engellemek için 7 katmanlı camdan yapılmış küresel merceklerden oluşuyor.

70 Minutes Dashcam, aracı kullanan kişinin pozisyonuna göre görüş açısının ayarlanması için dönebilen bir dirseğe sahiptir. Başlıkta da yazdığımız gibi bu bir akıllı araç kamerası, dolayısı ile sesli kontrol desteği de bulunuyor. Xiaomi’nin iddiasına göre farklı aksanlarda dahi sorunsuz bir şekilde komutları algılayabiliyor.

Kamera’nın güç butonu silindir şeklindeki gövdenin en ucunda bulunuyor ve etrafındaki LED aydınlatmalar ile aktif olup olmadığını araç kullanıcısına bildiriyor. 70 Minutes Dashcam, Wi-Fi desteğine de sahip. Araç sahibi dilediği takdirde akıllı telefonunu kullanarak kamerayı kontrol edebilir ya da anlık olarak kameradan görüntü alabilir.

Bu üst düzey akıllı araç kamerasının fiyatı ise yalnızca 28 dolar. Standart sabit bir güvenlik kamerasının bile 15-20 dolar seviyesinde bir fiyatının olduğunu düşünürsek 70 Minutes Dashcam'in fiyatı son derece uygun.