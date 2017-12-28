Xiaomi Cihazları Yüksek Özelliklere Rağmen Neden Ucuz?

Alternatif telefon üreticileri arasında en çok dikkat çeken firmalardan olan Xiaomi ürettiği cihazlarla göz doldurmakla kalmıyor, aynı zamanda bu cihazlar, piyasadaki fiyatların çok çok altında etiketlendiriyorlar. Her şeyde olduğu gibi bunun da bazı nedenleri var.

Akıllı telefon almak istiyor ve Apple, Samsung, Huawei gibi üreticilerin fiyat etiketlerinden dolayı bir türlü fiyat performans beklentinizi karşılayamıyorsanız, Xiaomi, Oppo ve OnePlus gibi üreticilere yönelmeniz çok doğal.

Küresel piyasayı elinde bulunduran ve her yeni cihazında satış endişelerinden uzak bir şekilde raflarda yer alan ana akım üreticiler, teknolojik trendlerin yanı sıra piyasadaki fiyatların limitlerini de belirliyorlar. Geçtiğimiz aylarda Apple’ın satışa sunduğu iPhone X, bu durumun en güzel kanıtı oldu.

Apple her ne kadar beklediği satış başarısını elde edemese de adeta birer taraftar gibi olan geniş hayran kitlesine sahip. Zaten bu hayran kitlesini oluşturmak için, cihazların üretimi için harcadığı paradan daha fazla pazarlama yatırımı yapıyor.

Yavaş yavaş alternatif üreticilerin de adından söz ettirdiği akıllı telefon piyasasında artık Huawei gibi bir anda devleşen ve satış kaygısı yaşamayan üreticilerle karşı karşıyayız. Ürünlerin dağıtım ağlarını genişletmek, daha fazla tanıtım ve reklam gideri ayırmak, cihazların fiyatlarını arttıran en önemli etken. Bu nedenle Huawei’de yaşanan fiyat artışları, büyümekte olan diğer alternatif üreticiler için de geçerli.

Elimizdeki veriler ışığında, Xiaomi gibi firmaların yüksek özellikle cihazları nasıl bu kadar ucuza sattığına gelelim:

Hiç Xiaomi reklamı gördünüz mü?

Yol kenarında bir reklam panosu, reytingi yüksek TV programlarında, radyolarda, internet sitelerinde… Xiaomi reklamı görmüyorsunuz. Firma tanıtımını yapmak için çok daha akıllıca yöntemler geliştiriyor ve yüksek maliyetli pazarlama giderlerinden kurtuluyor.

Düşük AR-GE giderleri:

Samsung ve Apple gibi diğer üreticiler, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine çok önem veriyorlar ve bazen sadece bir ekran ya da bir sensör için milyonlarca dolar harcamayı göze alıyorlar. Doğal olarak bu maliyet telefon fiyatlarına da yansıyor.

Xiaomi ise piyasadaki en iyi bileşenleri bulup bir araya getirmekle meşgul ve rakipleri gibi AR-GE giderlerini önemsemiyor. Ancak en iyi bileşenlerin gene ana akım üreticiler tarafından yapıldığını bilmekte fayda var. Kamera sensörü, işlemci ve ekranlar konusunda büyük üreticilerin eline su dökemezsiniz. Lakin onlardan bu birimleri satın alabilirsiniz.

Satış sonrası hizmetler:

Bir cihaz üretir ve onu satmak isterseniz, hedef olarak belirlediğiniz pazardaki satış noktalarından raflar satın almanız gerekiyor. Hatta bazen bu raflar reyonlar oluyor. Xiaomi ise internet satışlarıyla bugüne gelmiş bir firma ve ülkemize bile yeni giriş yapmış durumda. Süper marketler içerisinde bu cihazların raflara çıktıklarını görebiliyorsunuz.

Diğer taraftan iş tüketicinin cihazları satın almasıyla bitmiyor. Üreticiler garantili servisler ve müşteri destek hatları açmak zorundalar. Xiaomi her ne kadar yasal olarak ülkemizde satılmaya başlasa da daha öncesinde farklı şirketlerden yetkili garanti desteği sunmuyordu. Bunun için yerel garanti şirketleriyle anlaşması gerekti. Tıpkı Apple ve Samsung’un yaptıkları gibi.

Son olarak, alternatif üreticilerin söz konusu düşük fiyat politikasını sağlama almak için izlediği bu yöntemlerin, cihaz kaliteleri açısından çok büyük etkiye sahip olmadıklarını belirtelim. Xiaomi, ilk çerçevesiz ekranlı telefonun üreticisidir. Ayrıca rakibi OnePlus da en hızlı parmak izi okuyucusu sensörüne sahip cihazlar üretiyor.

Yani anlayacağınız bu iş bir cihazı üretmek için değil, satmak için harcanan paralara bağlı olarak değişiyor.