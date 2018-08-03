Xiaomi, 8. nesil Intel işlemciye ve GTX 1050'ye sahip yeni dizüstü bilgisayarı, Mi Notebook Pro GTX Edition'ı tanıttı.

Xiaomi, Mi Notebook Pro'nun yenilenmiş bir sürümünü, en yeni 8. nesil Intel işlemci ve GTX 1050 ile güçlendirilmiş Mi Notebook Pro GTX Edition'ı tanıttı. Normal Mi Notebook Pro, NVIDIA GeForce MX150 ekran kartına sahip ancak Mi Notebook Pro GTX Edition, 4GB GDDR5 bellek içeren bir NVIDIA GeForce GTX 1050 ekran kartına sahip. Bu değişimle beraber yeni sürümün, % 72'lik bir performans artışı sağladığı belirtildi.

Mi Notebook Pro GTX Edition, ultra dar çerçevelere sahip 15,6 inç Full HD ekran ve % 81.5 oranında etkileyici bir ekran-gövde oranıyla geliyor. Ayrıca ekran koruması adına, Corning Gorilla Glass 3 ile güçlendirilmiş durumda. Yeni sürüm kasa olarak ise Mi Notebook Pro'ya benzerlik göstermektedir. Mi Notebook Pro GTX Edition iki farklı model ile satışa sunulacak.

Mi Notebook Pro GTX Edition Teknik Özellikleri

İşlemci: 8. nesil Intel Core i7-8550U /Core i5-8250U

Ekran: 15,6 inç Full HD

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

RAM: 8/16GB DDR4 RAM

SSD: 256GB

İşletim Sistemi: Windows 10 Home Edition

Düşük fiyatlı olan sürüm 8 GB'lık bir RAM ve 8. nesil Intel Core i5 dört çekirdekli işlemci tarafından desteklenmekte. Daha yüksek fiyatlı olan sürümün ise 16 GB RAM ve 8. nesil Intel i7 işlemciye sahip olacağı belirtildi. Depolama kısmında ise iki sürümde de 256 GB'lık bir SSD bulunmaktadır. 16 Ağustos'ta satışa sunulacak olan dizüstü bilgisayarın, özel Harman Infinity hoparlörler ve Dolby Atmos teknolojisine sahip olacağı belirtildi. i5 işlemciye sahip versiyonun 920 dolar, i7 işlemcili versiyonunun ise 1100 dolardan satışa sunulması bekleniyor.