Xiaomi Halka Arz Hedefini 30 Milyar Dolar Düşürdü

Geçtiğimiz günlerde halka arz işlemleri için adım atan Çinli teknoloji devi Xiaomi, 100 milyar dolar olarak belirlediği hedefini en az 20 milyar kadar düşürme kararı aldı.

Dünyanın en değerli girişimlerinden biri olarak kabul edilen Pekin merkezli teknoloji şirketinin, daha önce yaptığı hesaplamalara göre hedefinin 100 milyar dolar olduğu belirtildi. Firma, geçtiğimiz Perşembe günü halka arz için başvuruda bulundu ve birçok araştırma şirketi de bu vesileyle hesaplamada bulundu. Şirketler 100 milyar dolarlık bir rakamı beklediklerini belirttiler. Xiaomi ise daha gerçekçi davranarak hedefini daha aşağıya koyma kararı aldı. En son bilgilere göre, şirket şu anda 30 milyar dolar kadar düşük bir rakam olan 70 milyar doları hedefliyor.

Sektör için son derece iyimser olan yüzdelikler için girişin zamanlamasının ne kadar uygun olup olmadığı konusunda tartışmalar devam ediyor. Xiaomi'nin halka arz ile birlikte 10 milyar dolarlık bir nakitin peşinde olduğu iddia edilmekte. Son birkaç ay boyunca, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin hisselerinde düşüşler görüldü. Samsung, Apple ve Huawei'den sonra dünyanın en büyük dördüncü akıllı telefon satıcısı olan Xiaomi'nin, geniş bir yelpazede çeşitli ürün ve hizmetler sunmanın yanı sıra, yatırımcılardan büyük ilgi görmeye ve başarılı bir halka arz ile pek çok endüstriden yararlanmaya devam edeceği düşünülüyor.

Xiaomi’nin halka arzı için henüz resmi bir zaman çizelgesi belirtilmemiş durumda. Şirket henüz bir roadshow planı duyuramadığı ve geçen hafta sadece ön çalışmalarda bulunduğu için, halka arz işleminin Temmuz ayından önce yapılması beklenmiyor. 2016 yılında 491.6 milyon yuan kâr açıklayan Xiaomi, hedefini düşürmüş olsa da bakalım diğer büyük şirketlerin halka arzlarına yetişebilecek mi?