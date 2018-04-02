Mi Mix 2S modelinde hayranlarına beklenileni veremeyen Xiaomi, Mi 7 modeli ile bunu telafi edecek gibi duruyor. Yeni ortaya çıkan bir Mi 7 görseli, cihazın tamamen çerçevesiz olacağını gösteriyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, son yıllarda tanıttığı akıllı telefonlarla hem pazar payını önemli ölçüde arttırmayı başardı hem de tanıtacağı ürünler için heyecanlanan geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Bununla birlikte şirketin son tanıttığı amiral gemisi Mi Mix 2S, beklenen devrimsel adımı atmadığı için bir miktar hayal kırıklığı yarattı.

Mi Mix 2S’ten beklediğini alamayan Xiaomi hayranları, gözlerini yeni Xiaomi amiral gemisi olan Mi 7’ye dikmiş durumdalar. Daha da önemlisi Mi 7’ye ait yeni sızıntılar, Xiaomi hayranlarının bu kez istediklerini alacaklarını işaret ediyor. Xiaomi Mi 7, Mi Mix 2S’e göre çok daha az çerçeveli ve daha yenilikçi bir telefon olacak.

Bildiğiniz gibi iPhone X hariç piyasadaki tüm çerçevesiz akıllı telefonların ekranının altında bir çerçeve bulunuyor. Xiaomi, Mi 7 modeli ile tamamen çerçevesiz tasarıma geçen ilk telefon olacak. Fakat giden alt çerçeve, ekranın üstünde kamera ve ahize için bir çentik oluşmasına neden olacak. Muhtemelen bu çentik, iPhone X’un çentiğinden küçük olacaktır.

Xiaomi Mi 7’nin bir diğer özelliği ise ekrana entegre parmak izi tarayıcısına sahip olacak olması. Üstelik ekrana entegre parmak izi tarayıcıyı kullanmak istemeyen kullanıcılar için cihazda bir de yüz tanıma kilidi bulunacak. Görsel Xiaomi'nin metal gövde tasarımını tercih edeceğini gösteriyor, fakat Mi 7, kablosuz şarj desteği için cam tasarım ile gelebilir.