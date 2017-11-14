Xiaomi Hindistan'da Rakipleri Arasında 1. Sıraya Yerleşti

Xiaomi 2017'nin üçüncü çeyreğine ilişkin açıklanan satış rakamlarına göre, 9.2 milyon satışla akıllı telefon markaları arasında birinci sıraya yerleşti.

Hindistan'ın akıllı telefon satışlarının 2017'nin üçüncü çeyreğindeki toplam satış ve gönderim sayıları açıklandı. 2017'nin üçüncü çeyreği ile birlikte 9.2 milyon birimlik akıllı telefon nakliyatıyla, Hindistan'da diğer markaların arasından birinci sıraya yükselen Xiaomi oldu. 2017'nin ikinci çeyreğinde sadece 3 milyon birim telefon gönderimi yapan firma Samsung'un altında kalmıştı.

2014'ün ikinci çeyreğinde Hindistan piyasasına giren Xiaomi, aynı yılın üçüncü çeyreğinde 100 bin birimlik bir gönderiyle piyasaya girmişti. 2015'in üçüncü çeyreğinde sayıyı 1 milyona arttıran marka, daha sonra 2016'nın üçüncü çeyreğinde ise 3 milyon birimlik bir rakama ulaşmıştı. Son açıklanan rakamlarla birlikte birinci sıraya oturan Xiaomi açıklanan rakamlara göre sadece 20 Eylül-19 Ekim 2017 tarihleri arasında Hindistan'da tam 4 milyon birimlik bir satış yaptı.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde Hindistan'da uzun bir süredir lider konumda olan Samsung dahil olmak üzere, Xiaomi, Lenovo, Vivo ve Oppo gibi markaları da solladı. Ayrıca aynı araştırmayı yapan kuruluş Hindistan'da en çok satılan üç Xiaomi modelini de ortaya çıkardı. Buna göre bu modeller Xiaomi Redmi Note 4, Redmi 4 ve Redmi 4A oldu. Xiaomi'nin yakaladığı bu başarının en büyük sebebi Hindistan'da resmi olarak piyasaya girmiş markalar arasında fiyat-performans oranı çok iyi cihazlar üretmesiyle bağdaştırılıyor. Siz ne düşünüyorsunuz?