Xiaomi tarafından üretilen en iyi kablosuz kulaklık olarak değerlendirilen Hybrid Pro, üç ses sürücüsü ve metal bileşenleri ile dikkat çekiyor.

Akıllı telefondan ev teknolojilerine kadar çeşitli kategorilerde akıllı olan her şeyi fiyat performans skalasında başarılı bir grafik ile kullanıcılara ulaştıran Xiaomi, geleneksel tüketiciler arasında “Çin malı kötüdür” algısını alt üst etmeye devam ediyor.

Piston serisi kulaklıklar ile gönlümüzü fetheden firma, önceki seriden bağımsız olarak duyurduğu Hybrid ürünlerinde kulaklık konusunda çıtayı biraz daha yukarıya taşıyor. Serinin ilk kulaklığı olan Hybrid HD, çift sürücüsü sayesinde farklı frekanslardaki sesleri aktarma konusunda oldukça etkileyiciydi. Serinin son üyesi Hybrid Pro’da ise sürücü sayısı üçe çıkarıldı. En çok dikkat çeken yenilik olarak öne çıkan sürücü teknolojisi; bas, mid ve tiz gibi farklı frekanslara sahip olan sesler için çok daha gerçekçi bir ses deneyimi sunuyor.

Tasarım - Kutu İçeriği

Serinin önceki kulaklığından biraz daha büyük bir kutuda, üç farklı boy kulaklık silikonu ve kumaş taşıma kılıfı ile birlikte gelen Hybrid Pro, diğer Xiaomi kulaklıklar gibi plastik bir materyale sarılı olarak geliyor. Kablo gövdesi haricinde tamamen metal bileşenler ile donatılan kulaklık, kulağa açılı bir şekilde, fit olarak yerleşen ergonomik başlıklara sahip.

Cihazın jak kısmında iletkenliği maksimize eden altın kaplamalı bir konnektör kullanılmış. Metal olarak tasarlanan kontrolcü üzerinde üç ayrı buton ve telefon görüşmeleri için HD mikrofon bulunuyor (Androidli telefonlarda tam işlevsel olarak çalışan butonlar, iPhone’larda kısmen çalışıyor. iPhone’larda sadece ortadaki buton sayesinde çağrı cevaplama - sonlandırma ve müzik dinlerken durdurma - devam etme özelliği için kullanılabiliyor).

Ses Kalitesi - Sayısal Değerler

Hybrid Pro’da ilk sürüme göre dikkat çeken en büyük yenilik sürücü teknolojisi. Farklı ses frekansları için üç ayrı bobine sahip olan Hybrid Pro, bu sayede Hi-Res olarak tanımlanan ses sınıfına bir hayli yaklaşmış. 20 - 40KHz frekans aralığına sahip olan Hybrid Pro, 98 dB ses şiddetine sahip. Üç sürücü sayesinde basları daha şiddetli ve dengeli olarak hissettiren kulaklık her ne kadar öznel bir değerlendirme olsa da, bas sesler konusunda, ilk taktığınızda geniş bir sinema salonundaymış gibi hissettiriyor.

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