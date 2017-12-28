Xiaomi, Cihazlarına "Tam Ekran Hareketleri” Getirdi

iPhone X’larda yer alan tam ekran hareketleri, Xiaomi’nin işletim sisteminde test aşamasına sokuldu.

Son yıllarda sunduğu uygun fiyatlı telefonlarla Apple, Samsung gibi üreticilere karşı çok sağlam bir alternatif oluşturmayı başaran Xiaomi, Android tabanlı MIUI 9 arayüzünün yeni beta sürümüne iPhone X’da gördüğümüz tam ekran hareketlerini getirdi.

Bu hareketler, “yukarı doğru kaydırınca ana ekrana git” gibi telefon kullanımını daha rahat yapmanızı sağlayacak özellikler. Telefonların alt kısımda yer alan etkileşim tuşlarından vazgeçmesi, bunu telefonun içerisinde yapma zorunluluğunu getiriyor.

Betada test edilen yeni özellikte, yukarı kaydırma dışında soldan veya sağdan telefonun orta kısmına hızlıca kaydırdığınız zaman bir önceki veya bir sonraki sayfaya gidebilirsiniz. Android’in ana sayfa ekranında gördüğümüz özelliğin biraz daha detayladırılmış hali diyebiliriz.

Xiaomi gibi Çinli üreticiler bu tarz konularda Apple, Samsung, Sony gibi üreticilerden çok fazla etkilenebiliyor. Etkilenmelerine rağmen bu işi sağlam yapıp bir de üzerine uygun fiyatla telefon çıkartmaya kalktıklarında pek çok kullanıcının ilgisini çekebiliyor.

Tam ekran hareketlerinin Xiaomi Mi Mix, Mi Mix 2, Redmi 5 ve Redmi 5 Plus gibi akıllı telefonlara gelmesi bekleniyor.