Xiaomi'nin Jasmine Kod Adlı Yeni Android One Telefonu

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin yeni Android One üyesi akıllı telefonunun kod adı ortaya çıktı. '‘jasmine_sprout' kod adına sahip cihazın Snapdragon 660 işlemciden gücünü alması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl Mi 5X’in hemen ardından ilk Android One üyesi akıllı telefonu Mi A1’i piyasaya süren Xiaomi, tüketicilerden son derece olumlu geri dönüşler almıştı. Şirket, geçtiğimiz hafta Mi 6X’i resmi olarak tanıttı ve böylece Mi A2’ye dair söylentiler de dolaşmaya başladı.

Henüz Mi A2’ye dair hiçbir somut kanıt bulunmuyor. Fakat XDA Developers üyeleri, ‘jasmine_sprout’ kod adına sahip yeni bir cihazı gün yüzüne çıkardı. Bu, pek çok kişinin heyecanlanmasına yeterli oldu çünkü Mi A1 de ‘tissot_sprout’ kod adına sahipti.

XDA Developers’ın ürün yazılım dosyalarından elde edebildiği bilgi bir kod adından ibaret olsa da ‘sprout’ın bir Android One telefonu işaret ettiğini düşünürsek, bu bile oldukça değerli bir bilgi. Cihazın tanıtımı yaklaştıkça sızıntılar da artacaktır.

Yeni Android One üyesi Xiaomi’nin Android 8.1 ile tanıtılacağını biliyoruz. Bu da cihazın Project Treble’ı destekleyeceği, dolayısı ile daha hızlı güncelleme alacağı anlamına geliyor. Ayrıca Xiaomi CEO'su Lei Jun, Mi 6X lansmanınde Android Oreo’lu bir cihazın daha gelebileceğini müjdelemişti.