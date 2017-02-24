Xiaomi Mi 5c, Huawei P10 ve Moto G5 GFX Sonuçları Sızdı

Mobil Dünya Kongresi'ni iptal mi etseler artık? En çok beklenen telefonların benchmark sonuçları da sızdı!

Mobil Dünya Kongresi öncesinde sızıntılar bitmek bilmiyor. Şimdi de telefonların GFX benchmark sonuçları sızdırıldı. Sızdırılan sonuçlar, Xiaomi Mi 5c, Huawei P10 ve Moto G5'e ait. Bu benchmark sonuçlarıyla telefonların özellikleri de belirlenmiş oldu.

Xiaomi Mi 5c, sürpriz sonularla gelmeyecek. 5.5 inçlik 1080p ekrana sahip olacak telefon, Xiaomi'nin kendi Pinecone V670 yongasından güç alacak. Bu yonga 8 çekirdekli A53 işlemci ve Mali T860MP2 GPU'dan oluşuyor. 3 GB RAM kapasitesi, 64 GB dahili depolama, 12 megapiksel arka kamera özellikleriyle gelecek telefon, 1080p video kaydı yapabilecek. Ön tarafında da 8 megapiksellik kamera bulunacak. Cihazın MıUı 8 arayüzüye Android 7.1.1 Nougat yazılımıyla gelmesi bekleniyor.

Cihazın 28 Şubat'ta, Xiaomi tarafından Pinecone yongalarının lansmanı yapıdıktan sonra resmen tanıtılması bekleniyorr.

Huawei P10'a gelecek olursak, o da şimdiiye kadar çıkan söylentileri doğruluyor ve farklı özelliklerle gelmiyor. 1080p ekran çözünürlüğü bulunan cihaz, daha önce bahsettiğimiz gibi Kirin 960 yonga seti ve 4 GB RAM ile gelecek. P9'da çok ses getiren Leica lenslerle gelen telefon çift lensli kamera kurulumuna sahip olacak ve 12 MP sunacak.

Yukarıda gördüğünüz Huawei P10, MWC'nin en çok beklenen telefonlarından biri.

Son olarak ise Moto G5 var. O da bizi yanıltmayan telefonlar listesine girdiği için kendisini kutluyoruz. 5 inçlik 1080p ekrana sahip olacak cihaz, Snapdragon 430 kullanacak ve 2 GB RAM kapasitesi olacak. Arka kamerası ise 12 megapiksel olacak. Moto G5'in de fuar gününde yani 26 Şubat'tta resmen tanıtılması bekleniyor.