MIUI 9 ile birlikte gelecek Xiaomi Mi 5X, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Çift arka kamerası, 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve etkileyici ses kalitesiyle birçok rakibinden ayrılacak gibi duran Mi 5X, tamamen metal gövdeyle gelecek.
Çift arka kamera kurulumuyla iPhone 7 Plus’ı andıran cihazın anten bandları da aynı şekilde benzerlik gösteriyor. Siyah, altın ve pembe renk alternatifleriyle gelecek Xiaomi Mi 5X, 220 dolar etiket fiyatıyla ilk olarak 1 Ağustos tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacak. Şimdiden ön sipariş için kayıtların açıldığı cihaz için 800 bin kişi adını yazdırmış durumda.
Şimdi de Xiaomi Mi 5X’in tüm teknik özelliklerine bir bakalım:
Xiaomi Mi 5X
- 5.5 inç büyüklüğünde full-HD ekran
- MIUI 9 tabanlı Android 7.0 Nougat işletim sistemi
- 64-bit mimarili, çift çekirdeği 2GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemci
- 12’şer MP çözünürlüklerinde iki arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
- 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM
- USB Type-C bağlantı portu ve 3.5mm jak girişi
- 3080mAh büyüklüğünde batarya
- Boyut: 155.4x75.8x7.3mm, ağırlık: 165 gram