Akıllı telefon yelpazesine yeni bir üye ekleyen Xiaomi, özelliklerine göre fiyatıyla birçok kullanıcıyı memnun edecek Mi 5X’i duyurdu.

MIUI 9 ile birlikte gelecek Xiaomi Mi 5X, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Çift arka kamerası, 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve etkileyici ses kalitesiyle birçok rakibinden ayrılacak gibi duran Mi 5X, tamamen metal gövdeyle gelecek.

Çift arka kamera kurulumuyla iPhone 7 Plus’ı andıran cihazın anten bandları da aynı şekilde benzerlik gösteriyor. Siyah, altın ve pembe renk alternatifleriyle gelecek Xiaomi Mi 5X, 220 dolar etiket fiyatıyla ilk olarak 1 Ağustos tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacak. Şimdiden ön sipariş için kayıtların açıldığı cihaz için 800 bin kişi adını yazdırmış durumda.

Şimdi de Xiaomi Mi 5X’in tüm teknik özelliklerine bir bakalım:

Xiaomi Mi 5X