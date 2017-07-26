Xiaomi, Fiyat Performans Canavarı Yeni Telefonu Mi 5X’i Duyurdu!

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Akıllı telefon yelpazesine yeni bir üye ekleyen Xiaomi, özelliklerine göre fiyatıyla birçok kullanıcıyı memnun edecek Mi 5X’i duyurdu.

MIUI 9 ile birlikte gelecek Xiaomi Mi 5X, Android 7.0 Nougat işletim sistemine sahip olacak. Çift arka kamerası, 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcisi ve etkileyici ses kalitesiyle birçok rakibinden ayrılacak gibi duran Mi 5X, tamamen metal gövdeyle gelecek.

Çift arka kamera kurulumuyla iPhone 7 Plus’ı andıran cihazın anten bandları da aynı şekilde benzerlik gösteriyor. Siyah, altın ve pembe renk alternatifleriyle gelecek Xiaomi Mi 5X, 220 dolar etiket fiyatıyla ilk olarak 1 Ağustos tarihinden itibaren Çin’de satışa sunulacak. Şimdiden ön sipariş için kayıtların açıldığı cihaz için 800 bin kişi adını yazdırmış durumda.

Şimdi de Xiaomi Mi 5X’in tüm teknik özelliklerine bir bakalım:

Xiaomi Mi 5X

  • 5.5 inç büyüklüğünde full-HD ekran
  • MIUI 9 tabanlı Android 7.0 Nougat işletim sistemi
  • 64-bit mimarili, çift çekirdeği 2GHz hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemci
  • 12’şer MP çözünürlüklerinde iki arka kamera ve 5 MP çözünürlüğünde ön kamera
  • 128 GB’a kadar arttırılabilir 64 GB dahili hafıza ve 4 GB RAM
  • USB Type-C bağlantı portu ve 3.5mm jak girişi
  • 3080mAh büyüklüğünde batarya
  • Boyut: 155.4x75.8x7.3mm, ağırlık: 165 gram
Etiketler: xiaomi
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