Xiaomi Mi 5X'i Bir ROM ile Android One Üyesi Yapın!

Bir MIUI forum üyesi, Xiaomi Mi 5X'e Android One özellikleri getiren Mi A1 tabanlı bir ROM paylaştı.

Xiaomi’nin geçtiğimiz hafta tanıttığı Mi A1, stok Android ile çalışan ilk Xiaomi akıllı telefon olmuştu. Hem donanım hem yazılım olarak Xiaomi’nin sunduğu en iyi telefon modellerinden olan Mi A1’in arayüzü çok beğenilmiş olacak ki heli0us isimli bir MIUI forum üyesi, Mi 5X’i Android One arayüzüne çeviren bir ROM paylaştı.

ROM tamamen Mi A1’in yazılımına dayanıyor ve Mi 5X’i mümkün olduğunca Android One platformuna üye bir telefona dönüştürüyor. ROM, stok Android 7.1.2 yazılımı üzerine 1 Ağustos 2017 tarihli güvenlik güncellemesi ile kurulmuş.

Elbette bu bir ROM; Mi A1 Android Oreo güncellemesi aldığında, Mi 5X bir güncelleme almayacak. Bu yüzden yeni bir ROM yüklemeye hazır olmalısınız. Eğer Mi 5X’e sahipseniz ve Android One arayüzü ve özellikleri ile kullanmak istiyorsanız, buraya tıklayabilirsiniz.