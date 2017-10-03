Çift Kameralı Xiaomi Mi 5X Türkiye'de Satışa Sunuldu!

Çift kamerasıyla ön plana çıkan Xiaomi Mi 5X, n11 üzerinden Türkiye'de satışa sunulduğu açıklandı.

Xiaomi'nin çift arka kameraya sahip olan akıllı telefonu Xiaomi Mi 5X, n11 üzerinden Türkiye'de satışa sunulduğu duyuruldu.

Xiaomi'nin optik yakınlaştırma özelliğini kullanan ilk giriş seviyesindeki model olan Mi 5X, teknik özellikleriyle dikkat çekiyor. MIUI 9 arayüzüyle gelen Xiaomi Mi 5X, kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle çıkıyor.

Tamamen metal gövde taşıyan cihaz, çift arka kameraya ve 8 çekirdekli Snapdragon 625 işlemcine sahip. Ses kalitesiyle de oldukça ön plana çıkan cihazda OmniVision imzalı 12MP çözünürlüğünde RGB ve yine 12 çözünürlüğünde telefoto sensörü bulunuyor.

3.080mAh'lik bir bataryadan beslenen yeni Xiaomi, DHS Ses Kalibrasyon Algoritmasıyla yüksek kaliteli ses çıkışı ve kulaklıklarla oldukça iyi bir deneyim vaat ediyor. n11 üzerinden Türkiye'ye gelecek olan cihaza 1.339 TL karşılığına sahip olabileceksiniz.