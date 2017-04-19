Xiaomi Mi 6, 'Amiral Gemi Filosu'nun Başlangıcı Olabilir!

Çinli üreticinin yeni telefonu aslında beklediğiniz kadar iddialı olmayabilir. Nedeniyle ve sonucuyla konuya açıklık getirmeye çalışıyoruz.

Merakla beklenen Xiaomi’nin baş tacı cihazı Mi 6 bugün duyuruldu ve devler arenasına dönen akıllı telefon piyasasının yeni yetme gladyatörü, adından hemen söz ettirmeye başladı.

Samsung Galaxy S7 Edge tasarımını anımsatan hatları, iPhone 7 Plus gibi çift kamera özelliği ile ön plana çıkmaması beklenemezdi. Bu arada “çift kamera” elbette her telefonda aynı kalitede sonuç vermeyen bir teknolojidir ve tek kameralı telefonlara göre ciddi alternatif oluşturan bir özelliktir.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi, ihtiyaç duyduğu 6 GB RAM'le birlikte geliyor. Aslında 835 çipsetinin 4GB RAM ile gayet stabil olarak çalıştığı söyleniyor. Cihazın 360 dolarlık, yani vergiler hariç ve güncel kur değerine göre yaklaşık 1300 TL’lik fiyatına ise hiç kimsenin bir itirazı olamaz.

Birçok otoriteye göre Xiaomi Mi 6, rüya bir telefon olarak nitelendiriliyor. Ancak gerçekte Mi 6, ulaşılmak istenen noktanın Çinli üreticiler açısından başlangıcını temsil ediyor. Tartışmasız olarak Xiaomi markasının en iyi cihazı olması, dünyanın en iyisi yapmaya yeterli değil. Günümüzden çok çok önce planlanan teknolojilerin satışa çıkması, pazar liderlerinin fiyat açısından yontularak az bilinen üreticiler tarafından gölgeye sahip olmaları gibi gerçekler, ufaktan büyüğe tüm şirketlerin ince hesaplar peşinde koştuğunun göstergesi olabilir.

Xiaomi'nin tasarım ve mühendislik gücünün zirvesinde olduğu söylenemez. Mi Mix 2 ve Mi Note 3'le önümüzdeki aylarda çok daha iyi, endüstri dalında daha hoş tasarıma sahip cihazlar olarak geliyorlar. 2017'de Xiaomi, fiziksel düğmelerinin bulunmadığı ve neredeyse bütün ön paneli kapsayan bir ekrana sahip bir telefon üretmek istediğini sürekli vurguluyor. Böyle bir cihaz gerçekten ortaya çıkarsa yeni Mi 6, biraz daha sıradan görünecektir. Mi Note 3'e gelince, firmanın donanım konusunda daha üst düzey bir işi olacakmış gibi duruyor. Büyük bir kavisli ekran, Snapdragon 835 işlemci, 4070mAh bir pil ve 8GB RAM yerleşik olarak geliyor.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak Xiaomi Mi 6’nın aslında firmadan beklenen amiral gemiler filosunun başlangıcı olabileceği göze çarpıyor. En yenilikçi ve en güçlü cihaz olmayı başaramasa da Mi 6 öncülüğünde sektöre yeni soluklar getirecek cihazları göreceğimiz zamanlar çok yakın.

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