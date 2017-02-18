Xiaomi Mi 6 Cephesinden Yeni Sızıntılar!

Xiaomi Mi 6'da ekran seçeneklerinin nasıl olacağına dair yeni sızıntılar mevcut.

Çin menşeili teknoloji devi Xiaomi'nin bir sonraki amiral gemisi olacak Mi 6 için yeni sızıntılar gündemde. Bu bağlamda Mi 6'nın bir modelinin 4 GB RAM - 32 GB dahili hafıza - Full HD (1920x1080) ekranlı olması beklenirken, diğer modelin ise 64 GB kapasite ile birlikte QHD ekrana sahip olması bekleniyor.

Genellikle telefonlarda farklı depolama kapasitesi seçenekleri olur, şimdiye kadar çok gördük ama farklı ekran seçenekleri ilk defa karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Biraz garip olsa da, Xiaomi'nin bir bildiği vardır diyelim. Mi 6'da kullanılması beklenen yonga seti ise Qualcomm'un en son ürettiği Snapdragon 835. Fakat bunun yerine MediaTek Helio X30 kullanılması da bir ihtimal, zira MediaTek yongaların maliyeti daha ucuz.

Cihazın kamera özellikleri hakkında da bazı söylentiler var. Sony IMX386 sensör kullanılması söz konusu olan kamera, 12 megapiksel olacak. Ön kamerası ise Sony IMX268 sensörüyle 8 megapiksel olarak karşımıza çıkması bekeniyor. Bu ön kamera kurulumu Mi Note 2 ile aynı.

Xiaomi Mi 6'nın 6 Şubat'ta duyurulması bekleniyordu, fakat sonrasında Nisan ayına ertelendi. Cihaz hakkında bilgiler geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.