Xiaomi Mi 6'dan Rekor Kıran AnTuTu Puanı!

Çinli mobil cihaz üreticisi Xiaomi, sektörde adından söz ettirmeye devam ediyor.

AnTuTu konusunda her zaman Çinli firmaların ürettiği telefonları zirveye görmeye alıştık. Fakat, o firmalardan biri olan Xiaomi, sanıyoruz bu sefer işi biraz abarttı ve yeni cihazı ile AnTuTu'nun tam anlamıyla altını üstüne getirdi.

Çinli bir firma tarafından yapılan, Qualcomm Snapdragon 835'li ilk cihaz olma özelliğini taşıyan Mi 6, CES2017'de de boy göstermişti. Özellikle Mi Note 2'ye olan benzerliği ile dikkat çeken telefonun performansı hakkında pek bir bilgi sahibi değiliz.

Ancak bir Weibo kullanıcısı tarafından çekilen Mi 6 AnTuTu skoruna göre Xiaomi bu sefer kendini de aşmış. Snapdragon 835'li Mi 6'nın AnTuTu benchmark testinde aldığı puan şu:



Eğer bu puan gerçekten de doğruysa, Mi 6 piyasaya çıkmadan AnTuTu'nun kralı oldu diyebiliriz. Daha önceden AnTuTu rekoru 203,737 ile bilinmeyen bir prototip telefona aitti. Söz konusu prototipin ise Galaxy S8'e ait olduğu söyleniyordu. Fakat artık yeni rekor Mi 6'nın elinde.

Snapdragon 821 barındıran telefonlar içinde AnTuTu skoru en yüksek olan OnePlus 3T idi (163,578 puan). Ancak Snapdragon 835 barındıran bir cihazın 210,329 gibi rekor bir puan alması, 835'e karşı olan beklentimizi de arttırmış durumda.

Resmi olarak tüm detayları ile 6 Şubat'ta tanıtılacak Xiaomi Mi 6, Mart ayında satışa çıkacak. Bu arada Mi 6, Mi Note 2'ye epey benziyor dedik. ''Mi Note 2 nasıl bir şey ki?'' diye soruyorsanız bu videomuz tam size göre.