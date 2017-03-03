Xiaomi Mi 6 Hakkında Yeni Detaylar!
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Xiaomi Mi 6 Hakkında Yeni Detaylar!
Xiaomi Mi 6'nın çıkış tarihi yaklaştı. Peki telefon ne zaman çıkacak ve hangi özelliklere sahip olacak?

Çin tarafından gelen yeni bilgilere göre Xiaomi Mi 6 hakkında sıcak gelişmeler var. Bu bağlamda telefonun çıkış tarihi belirlenmiş olabilir.

Xiaomi Mi 6, yeni çıkan söylentilere göre 16 Nisan'da piyasaya sürülecek. Telefonun özellikleri konusundaki tüm detaylar henüz belli değil fakat söylentiler şu yönde:

  • Snapdragon 835 SoC
  • 5.2 inç LCD ekran
  • 2.5D cam
  • Seramik kasa
  • 6 GB RAM
  • 128 GB dahili hafıza

RAM ve depolama kapasiteleri modele göre değişecek. Bir taban model bir de üst model oacak. Yurtdışı fiyatının, temel model için 290 dolar olması beklenirken daha üst olan model için ise 365 dolar olması bekleniyor. 
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Kamerası konusunda da iddialar yüksek. Xiaomi Mi 6'nın Xperia XZ benzeri bir kamerayla gelmesi bekleniyor. Yonga seti de bahsettiğimiz gibi Snapdragon 835 olacağından telefondan iyi bir performans bekliyoruz. Peki siz nasıl buldunuz?

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Etiketler: Xiaomi Mi 6
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