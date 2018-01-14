Xiaomi Mi 6 İçin "Android Oreo Global Beta Rom" Yayınlandı!

Xiaomi Mi 6 için Global olarak tüm kullanıcılar için Android Oreo Beta Rom'u yayınlandı!

Android Oreo yayınlandığından beri, Android telefonlar arasında güncelleme sözünü en düzgün tutabilen markaların arasında Xiaomi'nin olduğu artık çok açık. Bir süre önce Xiaomi Mi 6 için sadece Android Oreo Beta Programı'na katılanlar için Android Oreo Beta Rom'u yayınlanmıştı. Şimdi de Xiaomi, tüm kullanıcılar için Xiaomi Mi 6'ya Android Oreo Global Rom'unu yayınladı.

Öncelikle eğer Xiaomi Mi 6 cihazınızda MIUI 9'un Global Stabil Rom'u bulunuyorsa bu güncellemeyi alamadığınızı belirtelim. Güncellemeyi alabilmek için cihazınıza öncelikle Android Nougat bazlı" MIUI 9 Global Beta ROM v7.12.14"ü kurmanız gerekiyor. Bu romu kurduktan sonra cihazınıza OTA güncellemesi bildirimi gelecek. Daha sonra bu güncellemeyi kabul ettiğiniz gibi, cihazınıza Android Oreo Global Beta Rom'u kurulmuş olacak.

Ancak yapmamız gereken birkaç uyarı var: Öncelikle bu Rom'u günlük kullanım amacıyla indirmek istiyorsanız, Android Oreo'nun Global Stabil Sürümünü beklemenizi öneririz. Çünkü bu sürüm bir tür deneme sürümü ve içerisinde bir sürü hatalar var. Hatta bu sürüm ile ilgili lokalizasyon hataları şimdiden rapor edilmiş bile. Ancak riski alıp Xiaomi'de Android Oreo kullanmak istiyorsanız buradaki bağlantıdan tüm işlemleri nasıl yapabileceğinize dair bir rehbere ulaşabilirsiniz.

Bu arada güncellemeyi yapmadan önce verilerinizi yedeklemenizi ve şarjınızın dolu olmasına dikkat etmeniz gerektiğini belirtelim. İngilizce rehberi ise bilerek çevirmedik. Çünkü Global Beta Rom aslında geliştiriciler, Android Oreo sürümündeki hataları raporlasın ve sürümdeki hatalar giderilsin diye yayınlanır. Bu yüzden zaten hata raporlamak için İngilizce bilmeniz gerekiyor.

Xiaomi Mi 6 cihazlar Android Oreo'nun stabil güncellemesini almaya oldukça yaklaştı. Xiaomi Android Oreo getireceğini söylediği tüm cihazlara yavaş yavaş Oreo'yu getiriyor. Siz ne düşünüyorsunuz?