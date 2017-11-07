Xiaomi Mi 6’nın 4 GB RAM Versiyonu Tanıtıldı!

Xiaomi, bu yıl nisan ayında tanıttığı Xiaomi Mi 6 modelinin 4 GB RAM versiyonunu bugün duyurdu.

Xiaomi, bu yılın nisan ayında amiral gemisi Xiaomi Mi 6’yı yalnızca 6 GB RAM versiyonu olacak şekilde tanıtmıştı. Bugün ise şirket, aynı telefonun 4 GB RAM versiyonunu da duyurdu.

RAM’i dışında 64 GB dahili hafıza ile birlikte gelecek olan cihazın fiyatı ise 350 dolar olarak belirlendi. İlk olarak Çin’de piyasaya sürülecek telefonun satışa çıkacağı tarih ise 11 Kasım.

Uluslararası pazarda satışa sunulup sunulmayacağı belli olmasa da Xiaomi’nin artık yavaş yavaş Avrupa pazarına girme hazırlıklarında olduğunu da belirtelim. Zira bugün elde ettiğimiz bilgilere göre şirket, Avrupa’daki ilk durağı olarak gözüne İspanya’yı kestirmiş.

RAM’i dışında cihazın geri kalan özellikleri aynı olacak. Aradan biraz zaman geçtiği için tüm özelliklerin nasıl olduğuna tekrar bir bakalım: