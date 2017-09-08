Xiaomi Mi 6'nın Büyük Versiyonu Mi Note 3, Bu Hafta Geliyor!

Xiaomi, herkes tarafından fazlaca sevilen Mi 6'yı büyüterek Mi Note 3 ismi ile yeniden piyasaya sürüyor.

Xiaomi’nin başkanı Lin Bin, Weibo’dan yaptığı yayınla yeni telefon Xiaomi Mi Note 3’ü çıkaracaklarını duyurdu. Cihazın 11 Eylül’de duyurulup duyurulmayacağı açıklanmadı, ancak önceden belirlenen tarihe göre 11 Eylül’de kesinlikle Xiaomi Mi Mix 2’nin duyurusu yapılacak. Lin Bin’in açıklamasından sonra ise aynı gün içerisinde iki telefonun duyurusunun yapılacağı konuşulmaya başladı.

Xiaomi Mi Note 3’ün son derece başarılı özelliklerle gelmesi beklenirken CEO tarafından da doğrulanan bir açıklamayla büyük bir amiral gemisi olacağını öğrenmiş olduk. Kavisli bir ekran ve Mi 6 gibi cam bir gövdeyle gelecek telefonun, 5.7 inçlik boyutunun olması bekleniyor. Xiaomi Mi 6'de 5.15 inç ekran bulunuyordu. Bu özelliklerle birlikte Xiaomi Mi 6’da olan donanımın hemen hemen aynısını sunacak Mi Note 3, beklenildiği gibi Snapdragon 835 ile çıkacak.Telefonun Xiaomi Mi 6'nin daha büyük sürümü olacağı düşünülüyor.

Xiaomi Mi Note 3’ün yakın zamanda yayınlanması ile birlikte Xiaomi’nin elinde son derece sağlam seriler oluşmuş olacak. Xiaomi Mi 6, Mi Mix 2 ve Mi Note 3 ile birlikte müşterilerine güzel bir amiral gemisi listesi oluşturan firma, ülkemizde resmi olarak satış yapmasa da ülkemiz dahil tüm dünyadan çok büyük bir taleple karşılaşıyor.

Peki, fiyatları 5000 TL’yi bulan Samsung, Apple markalı telefonlar yerine 2000-3000 TL fiyatlarında gezinen Xiaomi telefonlarını tercih eder miydiniz?