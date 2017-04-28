Xiaomi Mi 6'nın Ön Siparişleri Rekora Koşuyor!

Dünyanın önde gelen akıllı telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi, özellikle uygun fiyatına rağmen güçlü teknik özelliklere sahip telefonlarıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Xiaomi'nin en son duyurduğu fiyat performans canavarı Xiaomi Mi 6 da daha satışa sunulmadan kullanıcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Çin'in en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan JD.com, Xiaomi Mi 6 modelinin sadece kendi platformunda 1 milyon ön satış adetini aştığını duyurdu. Ayrıca Xiaomi Mi 6 modelinin ön sipariş rakamları hızla artmaya devam ediyor. Eğer Mi 6'nın siparişleri aynı şekilde devam ederse, Xiaomi Mi 6 ön sipariş konusunda bir rekora imza atabilir.
Açıkçası Xiaomi, uygun fyatına rağmen amiral gemisi telefonları bile tahtından edebilecek Xiaomi Mi 6 modeliyle büyük bir takdiri hakkediyor. Galaxy S8, LG G6 ve Huawei P10 gibi telefonlara rakip olan Xiaomi Mi 6 satışa çıktıktan sonra cihaz hakkında çok daha fazla bilgi edinecek ve sizlere aktaracağız.