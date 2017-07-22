Xiaomi Mi 6'nın Pilini 3 Katına Çıkarabilirsiniz!

Xiaomi Mi 6 için pil modifiyesi sağlanabiliyor. Her ne kadar güvenliği ve garantisi hakkında şüpheler olsa da pili 3 katına çıkarmak da iyi bir fikir olabilir.

Xiaomi'nin amiral gemisi Mi 6, 6 GB RAM, Snapdragon 835, 5.15 inç ekran ve uygun fiyatıla oldukça dikkat çekmişti. Üstelik performans konusunda da hiç fena olmayan Mi 6 için şimdi geliştirme seçenekleri, donanımsal aksesuarlar çıkmaya başladı.

Xioami Mi 6 3350 mAh pil ile beraber geliyor. Bu ekran boyutlarındaki bir telefon için gayet yerli bir pil aslında. Fakat yine de bu pil bana yetmez diyorsanız pilinizi modifiye edebilmeniz de mümkün.

Arka kapağınızı çıkartıp yerine bu kapağı taktırmanız yeterli. Ne kadar güvenli bilinmez fakat bu yöntem ile telefonunuzun pilini 3 katına çıkartabilirsiniz. Fakat bu yöntemi tercih etmeniz durumunda telefonunuz garanti dışı kalacaktır. 9000 mAh’a kadar yükseltebilirsiniz ama yine de Powerbank çok daha mantıklı bir seçenek gibi görünüyor. Yine de göz atmak isterseniz, ürünü burada bulabilirsiniz.

