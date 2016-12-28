Xiaomi Mi 6'nın Tanıtım Tarihi Resmen Açıklandı

Tanıtımı ve piyasaya çıkış tarihi yılan hikayesine dönen Xiaomi Mi 6 hakkında nihayet resmi açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Çinli kaynaklardan Xiaomi Mi 6 hakkında farklı raporlar geldi. Bir kaynak, akıllı telefonun 14 Şubat'ta kamuoyu ile paylaşılacağını iddia ederken; diğer bir kaynak ise cihazın bahar aylarından önce tanıtılamayacağını savundu.

Neyse ki Xiaomi resmi kanallardan bir açıklama yaptı. Şirket, amiral gemisi akıllı telefonun 6 Şubat 2017'de düzenlenecek bir organizasyonda tanıtılacağını duyurdu. Akıllı telefonun satışları ise Mart ayında başlayacak.

Nisan dedikodularının arkasındaki sebep ise son derece ilginçti: Çok sayıda şirketin Snapdragon 835 yongasına büyük talep göstermesi ve Qualcomm'un istenen üretim rakamlarına ulaşamaması.

İddialar bu kadarla sınırlı değildi. Yonga kıtlığı yüzünden Samsung Galaxy S8'de de gecikmeler yaşanabileceği söylentisi oraya atılmıştı. Ancak bugün Çinli bir analist, durumun sanıldığı kadar kötü olmadığı ve yongaların gereken zamanda, gereken yerde olduğunu savundu. Analiste göre, yeterli sayıda SnapDragon 835 mevcut ve Xiaomi, akıllı telefonu için sevkiyat hazırlıklarına çoktan başlamış bile. Bu ifadeler de, amiral gemisi telefonun en geç Mart ayında satışa sunulacağını doğrular nitelikte.