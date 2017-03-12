Xiaomi Mi 6, Sony Sensör Kullanacak

Sony'nin en son çıkardığı üç katmanlı IMX400 sensörünü Mi 6'da görme ihtimalimiz var. İşte detaylar...

Akıllı telefon piyasasında gayet başarılı olan Xiaomi, geçtiğimiz sene Mobil Dünya Kongresi'nde Mi 5'i göstermesine rağmen Mi 6 için bu seneki MWC'de herhangi bir detay ya da ürün göremedik. Bunun yerine cihaz hakkında yavaş bir şekilde sızıntılar gerçekleşiyor. Bugün ise bu sızıntı bilgilere bir yenisi daha ekleniyor.

Çin kaynaklı gelen haberlere göre Mi 6'nın iki farklı sürümü olacak. Birisi Mi 5 gibi 5.15 inç olacak, diğeri ise phablet sevenler için 5.7 inç büyüklüğünde olacak. İkisi de Snapdragon 835 yonga setiyle gelecek. Özellikle yonga seti konusunda çok doğru bir karar denilebilir.

Cihazın kamerasında ise Sony IMX400 sensörünün kullanılacağı da söylenenler arasında. Sony, bu sensörünü bir ay önce duyurmuştu ve söz konusu sensör, üç katmanlı CMOS olmasıyla öne çıkmıştı. Aynı sensör, Xperia XZ Premium ve XZs'de de kullanılıyor. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Mobil Dünya Kongresi'nde bu sensörün 960 FPS olarak kaydedebildiği videoları görmüştük.

Daha önce Mi 6'nın IMX386 sensörüyle geleceği söyleniyordu ve aslına bakarsanız bu hala daha mantıklı bir durum. Zira Sony, en son teknoloji sensörünü daha ilk günden paylaşmaya yanaşmayabilir. Ayrıca daha büyük olan Mi 6'nın da Mi 6 Plus ismiyle çıkacağı ve bu telefonda çift kameralı kurulum olacağı da söylenenler arasında.

Xiaomi Mi 6'nın 16 Nisan'da piyasaya sürülmesi bekleniyor.