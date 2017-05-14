Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8 Hız Testinde Karşı Karşıya Geldi!

Tech Trinkets isimli YouTube kanalı yayınladığı hız testi videosunda Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8'i karşı karşıya getirdi.

Bu yılın en iyi akıllı telefonları gün geçtikçe karşımıza çıkmaya devam ederken aynı zamanda diğer rakipleriyle de kıyasıya bir rekabet içine giriyor. Özellikle bu yılın şüphesiz en çok konuşulan modelleri Samsung Galaxy S8 ve Xiaomi Mi 6, kendi fiyat segmentlerindeki en iyi telefonlar olarak karşımıza çıkıyorlar ancak görünen o ki Xiaomi Mi 6, Galaxy S8'in çok daha altında bir fiyata sahip olmasına rağmen Galaxy S8 kadar güçlü bir performans sergiliyor.

Tech Trinkets isimli YouTube kanalı da Xiaomi'nin uygun fiyatına rağmen Galaxy S8'e kafa tutan telefonu Mi 6'yı yayınladığı hız testi videosunda Galaxy S8'in karşısına çıkardı. Videoda Galaxy S8'in Mi 6'ya göre bir burun farkıyla daha hızlı olduğunu ancak her iki cihazın da birbiriyle neredeyse aynı hızda çalıştığını görüyoruz.

Xiaomi Mi 6 ve Galaxy S8'in hızlarının karşılaştırıldığı bu videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

BONUS VİDEO

Ayrıca Galaxy S8'in Xiaomi Mi 6'nın dışındaki en büyük rakiplerinden bazıları LG G6 ve iPhone 7 Plus. Biz de daha önceki videolarımızda Galaxy S8, LG G6 ve iPhone 7 Plus'ı bir hız testinde karşı karşıya getirmiştik. Bu videomuz da hemen burada: