Xiaomi Mi 6 ve Redmi Note 4X MIUI 9 Alacağı Tarih Açıklandı

Xiaomi'nin orta seviyede en popüler telefonu Redmi Note 4X ve yeni amiral gemisi Mi 6, firmanın son arayüzü MIUI 9'u 11 Ağustos'tan itibaren almaya başlayacak.

Xiaomi'nin Mi 5X ile birlikte tanıttığı MIUI 9, önümüzdeki haftadan itibaren Çin'e dağıtılmaya başlanıyor. Sürümü ilk alacak cihazlar ise şüphesiz firmanın son amiral gemisi ile en popüler orta seviye cihazı.

Xiaomi Mi 6'nın resmi olarak satılmayan ülkemizde bile oldukça popüler olmasında fiyatının yanı sıra MIUI sisteminin kalitesi de öne çıkıyor. Saf Android sisteminde olmayan bir çok işlevsel özelliği (cep koruması, uygulama şifreleme, ikinci alan...) içinde bulunduran MIUI 8, cihazın RAM kısmına biraz yüklense de bu işlevsel özellikler sayesinde üçüncü parti uygulamalara bağlı kalmadan sistem düzeyinde her işi halletmeye olanak sağlıyor.

MIUI 9 ile gelecek özellikler arasında akıllı başlatıcı, akıllı asistan, fotoğraf araması, bölünmüş ekran desteği ve performans iyileştirmeleri yer alıyor.

Yazının başında belirttiğimiz iki telefonun ardından 25 Ağustos'ta ise 12 Xiaomi modeli daha MIUI 9 sistemine sahip olacak. Bu modeller; Mi Mix, Mi Note 2, Mi 5, Mi 5s, Mi 5s Plus, Mi 5c, Mi Max, Mi Max 2, Mi 4s, Mi 4c ve Redmi 4X'ten oluşuyor. Güncellemenin üçüncü dalgası olarak da Eylül ayında daha eski Xiaomi modelleri olan Redmi 2A, Redmi 1/1S güncelleme alacak.

Güncellemeler hakkındaki bilgiler malesef şuan için Çin ROM'larında geçerli. Global sürüme yakın zamanda güncelleme yapacağını söyleyen Xiaomi umarız kullanıcılarını fazla bekletmez.