Xiaomi Mi 6 Cephesinden Yeni Sızıntılar!

Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo’da Xiaomi Mi 6’ya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler paylaşıldı. Ancak görüntülerdeki cihaz, daha önce paylaşılan ve Xiaomi Mi 6’ya ait olduğu söylenen görüntülerdeki cihazdan farklı.

Çinli üretici Xiaomi’nin yeni amiral gemisi Mi 6 olduğu iddia edilen bir telefonun çalışır haldeki görüntüleri, Çin’in sosyal paylaşım sitesi Weibo üzerinden sızdırıldı. Sızdırılan üç fotoğrafta da cihazın ön tarafı görüntülenmiş. Telefonun ön tarafından Mi logosunun yer almadığı görülüyor. Bu nedenle, bu telefonun Mi 6 olmasını bir yana bırakın, herhangi bir Xiaomi telefonu olduğunu doğrulamak bile çok zor. Ancak telefonun arayüzünün Xiaomi’nin MIUI kullanıcı arayüzüne oldukça benzediğini de belirtelim.

Bununla birlikte sızdırılan bu görüntülerdeki cihaz, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Xiaomi Mi 6’ya ait olduğu söylenen görüntülerdeki cihazdan farklı. O görüntülerdeki cihazın köşeleri bariz bir şekilde daha kavisliydi. Bu da hangi cihazın Xiaomi Mi 6 olduğu hakkında kafalarda soru işaretlerinin oluşmasına neden oluyor. Tabi iki cihazın da Xiaomi Mi 6 olmama ihtimali de mevcut.



Xiaomi Mi 6'ya Ait Olduğu Söylenen ve Geçtiğimiz Günlerde Paylaşılan Görüntüler

Şimdiye kadarki söylentiler, Xiaomi Mi 6’nın üç farklı versiyonun bulunacağını işaret ediyor. Bu üç cihazın da farklı ekran ve çip set ile birlikte gelmesi bekleniyor. Bunların yanı sıra telefonun üst versiyonunun seramik bir gövde ve 6 GB RAM ile geleceği söyleniyor.