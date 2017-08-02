Xiaomi Mi 6C Gün Yüzüne Çıktı!

Xiaomi'nin bu yılki amiral gemisinin orta seviye modeli olacak olan Mi 6C, görselleri ve özellikleriyle ortaya çıktı.

Xiaomi'nin bu yıl çıkardığı popüler amiral gemisi modeli Mi 6, orta seviye bir kardeşe kavuşuyor. Abisinden tasarım unsurları bulunduracak Mi 6C, daha ince çerçevelerle gelecek.

2,5 mm'lik yan çerçevelere sahip olacak olan model alüminyum yekpare gövdeyle gelecek. Üst tarafta 10 mm'lik bir çerçeveye sahip olacak telefon Mi 6'ya göre 0,2 mm daha kalın olacak.Ön tarafı 2.5D kıvrımlı camla kaplı olacak telefon yine Mi 6 gibi kulaklık girişi bulundurmuyor.

Arka taraftan bakıldığında tek kamerası varmış gibi görünen Mi 6C, ufak siyah pencerede 5 MP'lik ikincil bir kamera bulunduruyor. Ana kemara ise Optik Görüntü Sabitleme teknolojisine sahip Sony IMX386 sensörüyle işini hallediyor.

İşlemci kısmında şimdiye kadar Qualcomm Snapdragon 660 kullanılması beklenen model, Xiaomi'nin ev yapımı Surge S2 işlemcisiyle gelecek. Bu işlemci yüksek işlem gücü isteyen görevler için yüksek performanslı 4 tane Cortex-A73 (2.2GHz) çekirdeğini kullanırken normal işlemler ve bekleme durumunda yüksek verimli 4 tane Cortex-A53 (1.8GHz) çekirdeklerini kullanacak. Grafik alanında Mali-G71MP12 (830MHz) kullanan çipset, rakamlara göre yüksek bir performans vadediyor.

Fiyat olarak 4GB/64GB Mi 6C modelinin fiyatını TL'ye çevirirsek 1040 lira, 6GB/128GB modelini çevirirsek de 1300 lira yapıyor. Ülkemize geldiğinde Xiaomi Mi 6C'yi 1200-1500 lira arasında görmemiz mümkün duruyor.