Xiaomi, Fiyatı ve Kamera Özellikleriyle 'Alın Beni' Diye Bağıran Mi 6X'i Duyurdu

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Xiaomi'nin yeni fiyat/performans telefonu Mi 6X resmi bir basın etkinliği ile tanıtıldı. Güçlü kamerası ile dikkat çeken cihaz, ayrıca şık tasarımı ile de oldukça beğeni topladı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, yeni orta seviye akıllı telefonu Xiaomi Mi 6X’i resmi olarak tanıttı. 18:9 en/boy oranına sahip 5.99 inçlik bir ekranı bulunan Mi 6X, Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alıyor ve 6GB RAM kapasitesine sahip.
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Yeni Mi 6X, Sony IMX486 sensörü kullanan f/1.75 diyafram açıklığına sahip 12MP ana ve  Sony IMX376 sensör kullanan 20MP ikincil olmak üzere çift arka kameraya sahipken, en iyi selfie performansı için de Sony IMX376 sensör kullanan 20MP bir ön kameraya sahip.

Xiaomi Mi 6X Özellikler

  • İşlemci: Snapdragon 660
  • RAM: 4GB/6GB
  • Depolama: 64GB/128GB
  • Ekran: 5.99 inç (2160×1080 piksel) Full HD
  • Arka Kamera: 12MP, f/1.75 diyafram, Sony IMX486 sensör + 20MP, Sony IMX376
  • Ön Kamera: 20MP, Sony IMX376
  • Batarya: 3010mAh, Hızlı Şarj Desteği
  • İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah, mavi, kırmızı, altın ve altın gül olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak Xiaomi Mi 6X, 4GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu 1000 TL’den satışa sunulurken, 6GB RAM+64GB ROM’lu versiyonu ise 1150 TL’den satılacak. En üst varyant olan 6GB RAM ve 128GB ROM’lu versiyon ise 1250 TL fiyat etiketine sahip olacak. Elbette ki bu fiyatlara vergiler dahil değil.

Kaynak : http://www.fonearena.com/blog/250680/xiaomi-mi-6x-price-specifications.html
Etiketler: xiaomi mi 6x
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