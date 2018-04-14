Xiaomi, Mi 6X'i Doğrulayan Bir Poster Yayınladı

Xiaomi'nin sevilen modeli Mi 5X/A1'in devam modeli geliyor. 25 Nisan'da düzenlenecek etkinlikte Mi 6X'i tanıtması beklenen şirket, telefonla ilgili bir poster yayınladı.

Xiaomi, Mi Mix 2S ve oyun odaklı Black Shark'ın ardından yeni bir telefon daha duyurmaya hazırlanıyor. 25 Nisan'da yeni bir etkinlik düzenleyecek olan Xiaomi, Mi 6X modelini tanıtacak. Mi 5X/A1 modelinin devam modeli niteliğini taşıyacak Mi 6X için yeni bir poster yayınlandı.

Xiaomi'nin resmi Weibo sayfasında yayınlanan poster, tanıtılacak olan telefonun Mi 6X olduğunu ortaya koyuyor. 6X yazısının altındaki “Vision Impossible/AI See You” yazıları ise, telefonun kamera ve yapay zeka teknolojilerine dikkat çekiyor. Posterde hiçbir tarih detayına yer verilmese de önümüzdeki etkinlikte tanıtılacağını tahmin edebiliyoruz.

5.99" boyutunda FHD+ ekranla gelecek olan Mi 6X, gücünü Qualcomm'un yapay zeka motoruna (AIE) sahip Snapdragon 660 işlemcisinden alacak. 4 GB ve 6 GB RAM seçeneklerine sahip olacak telefonda, 32 GB / 64 GB / 128 GB olmak üzere üç farklı depolama seçeneği sunulacak. Redmi Note 5 Pro modelinde gördüğümüz gibi dikey çift kamera yerleşimiyle gelmesi beklenen Mi 6X'in arka kameraları 12 ve 20 MP, ön kamerası ise 20 MP seviyesinde olacak. 2910 mAh bataryayla gelecek olan cihaz, günlük kullanım için yeterli bir pil ömrü sunacak.

Xiaomi'nin Mi 6X modelini Çin'de duyurmasının ardından, Hindistan ve global pazar için Android One programında yer alacak olan Mi A2 modelini de duyurması bekleniyor. Geçen yıl gördüğümüz gibi, Mi 6X ile birebir aynı olacak olan Mi A2, sadece yazılım tarafında 6X'ten farklılaşacak. Birkaç ay sonra ülkemizde de resmi olmayan yollardan satışa çıkması beklenen Mi 6X veya Mi A2, bir önceki modelde olduğu gibi fiyat/performans odaklı bir cihaz olacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Xiaomi'nin uygun fiyatlı modellerini başarılı buluyor musunuz?