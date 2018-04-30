Xiaomi Mi 7, 23 Mayıs'ta Tanıtılabilir!

Xiaomi'nin yeni canavarı Mi 7, 23 Mayıs'ta tanıtılabilir. Resmi olmayan bir kaynak tarafından paylaşılan tanıtım görseli, bu tarihi işaret ediyor.

Xiaomi'nin çentikli tasarımla gelmesi beklenen amiral gemisi modeli Mi 7'nin tanıtım tarihi ortaya çıkmış olabilir. Oldukça gerçekçi görünen bir posterde ortaya çıkan tarih, 23 Mayıs'ı gösteriyor.

Aylardır beklenen Mi 7'nin tanıtım tarihinin ortaya çıktığı posterle ilgili bazı şüpheler bulunuyor. Bunlardan biri, oldukça düşük bir çözünürlüğe sahip olması; bir diğeri ise Xiaomi'nin resmi Weibo sayfası tarafından paylaşılmamış olması. Bu durum, paylaşılan tarihin doğruluğuyla ilgili şüpheler uyandırsa da, görselin gerçek olmadığı anlamına gelmiyor.

Xiaomi'nin 1 yıl önceki amiral gemisi Mi 6, Nisan ayında tanıtılmıştı. Mi 7 ise, biraz gecikmeli de olsa benzer tarihlerde tanıtılacak gibi görünüyor. Xiaomi Mi 7'nin beklenen özelliklerine değinecek olursak; Snapdragon 845 ve 8 GB RAM kombinasyonu, ekrana entegre parmak izi okuyucusu ve yılın tasarım trendi olan çentiğin gelecek olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan, Mi 7'ye ait olduğu iddia edilen bir ekran koruyucusu görseli de çentiği doğruluyor. Önceki sızıntılarla aynı doğrultuda bilgi veren fotoğraf, tabii ki herhangi bir kesinlik sunmuyor. Xiaomi Mi 7 ile ilgili tüm gerçekleri 23 Mayıs 2018 tarihinde öğrenebileceğimizi umuyoruz.