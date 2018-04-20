Xiaomi Mi 7, Bugüne Kadarki En İyi iPhone X Klonu Olacak!

Apple’ın iPhone X ile birlikte getirdiği çentikli ekran tasarımı Android üreticileri için yeni bir akım başlattı. Ancak iPhone X’daki çentiğin getirdiği Face ID özelliğini hiçbir Andorid üreticisi taklit edemedi. Xiaomi, yeni amiral gemisi Mi 7 ile bunu ilk defa başarabilir.

12 Eylül 2017’de tanıtılan iPhone X, akıllı telefon dünyasında yeni bir akım başlatacak çentikli ekran tasarımıyla geldi. Apple, ekrana çentik koymuştu fakat o çentiğin altında TrueDepth adı verilen ve 30 bin kızılötesi ışın gönderen sensörler bulunuyordu. Bu sistem, cihazın yüz tanıma sistemi Face ID için tasarlanmıştı. iPhone X, böylece karanlık ortamlarda bile yüzünüzü tanıyabiliyordu.

Aynı zamanda TrueDepth, ön kamera ile çekilen fotoğrafların kalitesini önemli ölçüde arttırıyordu. Apple’ın marka haline getirdiği Animoji özelliği de TrueDepth sensörlerini kullanıyor. Gene de o basit görünen çentiğin en belirgin özelliği tabii ki Face ID oldu.

Piyasada 20’den fazla çentikli ekrana sahip akıllı telefon var ve Android üreticileri bu tasarımı çok ciddi şekilde benimsediler. Ancak hiçbirisi TrueDepth sistemini taklit edemedi. Fakat Xiaomi’nin Haziran ayından sonra tanıtmasını beklediğimiz Mi 7 isimli amiral gemisi, bu gidişatı bozan ilk cihaz olabilir.

iPhone X’daki yüz tanıma sisteminin sakal, gözlük, atkı ya da bere gibi farklı koşullara rağmen işlevsel bir şekilde çalıştığı biliniyor. Ancak bütün klon Android telefonlarında yüz tanıma sistemi bulunmuyor. Diğer taraftan Samsung’un 2019 yılı içinde bile böyle bir sistemi sunamayacağı söyleniyor. Bu açıdan bakılınca, Xiaomi’nin rekabet açısından önemli bir avantaja sahip olacağını söyleyebiliriz.

Snapdragon 845 işlemci yongası ile gelmesini beklediğimiz Mi 7’nin aslında 2018’in ilk yarısında tanıtılması bekleniyordu. Ancak firma oyun telefonu Black Shark ile bu yarıdaki büyük kartını oynamış oldu. Diğer taraftan yüz tanıma sisteminin tıpkı Apple’ın iPhone X’da yaşadığı gibi bir üretim sorununa yol açtığı konuşuluyor.

Bakalım Xiaomi, Face ID’yi kopyalayabilen ilk Android üreticisi olarak beklediği voleyi vurabilecek mi. Zira Apple, Samsung ve Huawei ardından dünyanın en büyük 4. üreticisi olmayı başarmış durumda.