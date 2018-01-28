Xiaomi Mi 7 MWC 2018'de Tanıtılmayabilir

Bu yıl Mobile World Congress 2018'de tantılması beklenen Xiaomi Mi 7, etkinlik pas geçilip doğrudan satışa sunulabilir.

İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenecek olan Mobile World Congress 2018(MWC 2018), bu yıl 26 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında yapılacağından 2018'de çıkacak olan bir çok akıllı telefon ve teknolojinin tanıtılacağı yer olduğu düşünülüyor. Bir çok mübil cihaz üreticisi büyük silahlarını bu tarihler arasına saklasa da, Xiaomi bekleneni yapmayıp Xiaomi Mi 7'yi tanıtma kararı almış olabilir.

GizmoChina'ya göre şirketin isim vermek istemeyen, ancak yüksek kademelerinde çalışan bir yetkilisi, Xiaomi'nin bu yıl hiç bir büyük duyuru yapmayacaklarını bildirmiş. Bu da demek oluyor ki Mi 7'yi görmeyeceğimiz gibi Xiaomi Mi Mix 2S(ya da 3)'in de, MWC 2018'de duyurusu yapılmayabilir. Bilgileri sızdıran kişiye göre Xiaomi Mi Mix S2, Xiaomi'nin buradaki standında gösterilecek olsa da duyurusu zaten önceden yapılacak.

Şirket çalışanına göre Xiaomi burada sadece Xiaomi Surge S2 yonga setini ve Xiaomi Mi 6c'yi (Xiaomi Mi 6'nın daha ucuz versiyonu) tanıtacak. Xiaomi neden bu kadar büyük bir etkinlikte bu kadar küçük oynuyor bilinmez. Ancak bu gidişle şimdilik MWC 2018'de büyük markalardan amiral gemisi tanıtacak olan bir tek Samsung kalıyor. Eğer diğer markalardan da haber gelmezse, MWC 2018'in yıldızı şimdilik Samsung olacak gibi.