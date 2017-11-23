Xiaomi Mi 7'nin Ağzınızı Sulandıracak Özellikleri Sızdırıldı

Xiaomi'nin 2018'de çıkarmayı planladığı Mi 7'nin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı. Sızıntılar doğru olursa, diğer firmalar gerçekten çok yüksek paralar kazanıyorlar demektir. Xiaomi'nin bu parayla kazandığı düşünülürse, diğerlerini düşünemiyorum bile.

Android platformunun en iddialı ve fiyatı karşılaştırıldığında en kaliteli telefonlarını üreten Xiaomi, önümüzdeki yıl için büyük planlar yapıyor. Şirket, 2018’de satışa sunulacak olan Xiaomi Mi 7 için şimdiden kolları sıvadı. Çin’den sızdırılan bilgilere göre Xiaomi Mi 7’nin 6 inçlik AMOLED bir ekranı olacak. Telefon, geçen sene olduğu gibi bu sene de en üst donanımlarla çıkmayı hedefliyor.

Qulacomm’un 2018 model amiral gemileri için çıkarması beklenen Snapdragon 845 yonga seti ile birlikte gelmesi beklenen telefonun, bu sene itibari ile OLED ekrana geçmesi bekleniyor.

Dizayn

Sızdırılan bilgilere göre Mi dizisinin bir sonraki üyesi, çerçevenin neredeyse olmadığı bir ekrana sahip olacak. Mi Max ve Mi Mix 2’de şirketin bunun altından başarıyla kalktığını görmüştük. Xiaomi Mi 7 ile birlikte, tıpkı Mi Mix serisinde olduğu gibi kameranın alt çerçeveye eklenmesi bekleniyor. Hem üst hem de alta kalın çerçeveler eklemek yerine yalnızca birine eklemeyi tercih edecek Xiaomi, rapora göre telefon standartlarını baştan yazacak.

Ekran

Telefonun değişmesi beklenen en önemli unsurlarından birisi ekran. Xiaomi Mi 6’da bulunan 5.2 inç 16.9 Full HD IPS panelinin aksine 18:9 en-boy oranına sahip 6 inçlik OLED bir ekran karşımıza çıkacak. Bununla birlikte eğer beklentiler doğru yöndeyse, Xiaomi Mi 7’ye, iPhone X’da olduğu gibi biyometrik kimlik doğrulama geliyor. Parmak izi okuyucuya ek olarak gelecek bu yeni güvenlik adımı ile birlikte, Xiaomi büyük üreticilere bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor.

Performans ve Kamera

Xiaomi Mi 7’nin muhtemelen bir Snapdragon 845 ile birlikte gelmesi bekleniyor. Güçlü yonga setine 6GB RAM ve 3.350 mAh pil eşlik edecek.

Donanımın dışında telefonun kamera performansının da geçen sene gibi iyi olması bekleniyor. Telefonun arkasında f/1.7 diyafram aralığına sahip 16 MP çözünürlüğünde iki tane kamera olacak gibi duruyor.

Yukarıdaki görsel bir prototiptir. Gerçeği yansıtmaz.

Fiyat ve Beklenen Çıkış Tarihi

İşte bu noktada işler bir kez daha değişiyor. Geçen sene telefonun fiyat-performans açısından ne kadar kaliteli olduğunu açıklamıştık. Mi 7’nin tahmin edilen fiyatı olan 405 dolar gerçek olur ve telefon bu fiyattan satılmaya başlarsa, Xiaomi’nin ne kadar muhteşem bir firma olduğunu bir kez daha görebiliriz. Samsung, Apple gibi üreticilerin 1000 dolara tırmandırdığı telefonlarının aksine Xiaomi, üst düzey donanımları uygun fiyatlara sunmaya devam ediyor.

Xiaomi için sızdırılan raporlar ve önceki senelerdeki tutumu göz önüne alındığında Xiaomi Mi 7’nin en geç Mart veya Nisan ayında satışa sunulmasını bekliyoruz. Peki, sizler bu özelliklere sahip bir telefona 405 dolar verir miydiniz? Yorumlarınızı bekliyorum.