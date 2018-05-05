Xiaomi Mi 7'nin Lansman Öncesinde Fiyatı Sızdırıldı

Xiaomi’nin en çok beklenen akıllı telefonu Mi 7’nin iPhone X cihazının iki katından daha düşük olan fiyatı sızdırıldı.

Kısa sürede dünyanın en çok ses getiren akıllı telefon üreticilerinden biri olmayı başaran Xiaomi, çok yakında yeni amiral gemisi Mi 7’yi duyuracak. Geçen sene duyurulan ve çok ses getiren Xiaomi Mi 7’nin bu sene çıkacak modelinin fiyatı sızdırıldı. Sızıntıya göre telefonun giriş seviyesi olan 6GB RAM + 64GB depolama alanı 2.799 Yuan, yani 440 dolardan satışa sunulacak.

Günümüzde 64GB depolama alanının kimseye yetmeyeceğini göz önünde bulunduran Xiaomi, cihazın 128GB depolama alanı bulunan sürümünü ise 3.299 Yuan, yani 520 dolardan satışa sunacak.

5.6 inçlik OLED bir ekranla gelmesi beklenen cihazın 3D yüz tanıma gibi özelliklere sahip olması bekleniyor. Qualcomm’un en yeni yonga seti Snapdragon 845 ile çıkacağı düşünülen Mi 7’nin 6GB RAM’e sahip olacağı biliniyor. Telefonun arka kısmında iki tane 16MP kamera olması beklenirken, cihazın 3.350 mAh’lik bir bataryaya sahip olacağı konuşuluyor.

2018’in trendlerinden olan çentikli ekran tasarımına sahip cihaz, ekrana gömülü parmak izi okuyucu gibi özellikleri sunacak. Neredeyse yüzde 90’nın üzerinde ekran-kasa oranına sahip olması beklenen cihazın 23 Mayıs’ta bir lansmanda tanıtılacağı açıklandı. Galaxy S9, iPhone X gibi amiral gemilerinin 1000 dolar barajına dayandığı, hatta bazılarının bu barajı geçtiği bir dönemde hemen hemen aynı özellikleri yarı fiyatına kullanıcılarına ulaştıran Xiaomi, ülkemiz dahil tüm dünyada yeni kullanıcılar kazanmaya devam ediyor.