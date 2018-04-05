Xiaomi Mi 7’nin Ekran İçi Parmak İzi Okuyucusu Doğrulandı

Xiaomi, yeni amiral gemisinin parmak izi okuyucusunu ekranın içerisine yerleştirerek kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

Daha önceki sızıntı haberleri neticesinde, Xiaomi hayranlarının daha önce görmedikleri tasarımı Mi 7 serisinde göreceklerini iddia etmiştik. Xiaomi Mi 7’nin ekranında olacak parmak izi okuma özelliği bu iddiamızın bir kısmını doğrulamış oldu. Muhtemelen bu yeni parmak izi okuyucusu tasarımı 2018’in en büyük amiral gemisi trendlerinden biri olacak.

Daha önce birçok kez yeni teknolojiler konusunda Çinli üreticilerin, akıllı telefon sektörüne önderlik ettiğini görmüştük. Muhtemelen eklenecek yeni parmak izi okuyucusunda da böyle olacak. Bu durumun sebebiyse Çinli üreticilerin daha az düzenleme ve sertifikaya ihtiyaç duymasından kaynaklanıyor. Apple ve Samsung gibi firmaların aksine Çinli üreticiler istedikleri özellikleri çok daha kısa bir süreç içerisinde cihazlarına ekleyebiliyorlar.

Bugün yapılan açıklamada Xiaomi’nin Ceo’su Lei Jun, daha önce paylaşılan Xiaomi Mi 7’nin parmak izi okuyucusuyla ilgili sızıntı haberlerini doğruladı. Muhtemelen 5,65 inçlik diyagonal boyutta, çentikli bir ekran ve Snapdragon 845 yonga setine sahip olacak cihazla ilgili olarak parmak izi okuyucusu haricinde resmi bir açıklama yapılmadı. Son olarak Xiaomi Mi 7’nin vergiler hariç başlangıç fiyatı olarak 475 dolardan piyasaya sürülmesi bekleniyor.