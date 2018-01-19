Xiaomi Mi 7'nin İlk Görseli Sızdırıldı!

Geçtiğimiz aylarda özellikleriyle alakalı bir iki sızıntı paylaşılan, buna karşın o günden beri pek de haber alamadığımız Xiaomi Mi 7 hakkında yeni sızıntılar var.

Xiaomi'nin 2018 yılında Xiaomi Mi 7'yi duyuracağı ve yine bu sene içerisinde piyasaya çıkaracağı artık bir sır değil. Buna karşın cihazın geçtiğimiz aylarda sızdırılan donanım özellikleri (ki onlar da henüz kesin değil) dışında, görüntüsü konusunda sadece tahminler bulunmaktaydı. Gün itibarı ile gelen bir sızıntı ile bu konuda da yeni bir görsel elde etmiş olduk.

Cihazın yukarda gördüğünüz arka yüzünden gelen bu sızıntı bize bir iki şey anlatıyor. Öncelikle cihazın dual arka kameraya ve LED Flash'a sahip olacağını görebiliyoruz. Bunun dışında cihazın arka yüzünden gördüğümüz cam panel, Xiaomi'nin yeni amiral gemisinde olacağını düşündüğümüz kablosuz şarj özelliğinin de sonunda geleceğini müjdeliyor olabilir.

6 inch OLED ekrana sahip olacak olan ve Snapdragon 845 yonga seti ile desteklenecek Xiaomi Mi 7 ile ilgili şu an için başka bir sızıntı yok. Buna karşın, Xiaomi'nin Barcelona'da düzenlenecek olan Dünya Mobil Kongresi 2018'e katılacağını söylediğini biliyoruz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, 26 Şubat'ta şirketin yeni amiral gemisi hakkında, piyasaya sürülme tarihi ve fiyatı dahil her şeyi öğrenmiş olacağız. Siz ne düşünüyorsunuz? Sızdırılan arka kapak sizlerde nasıl bir intiba uyandırdı?