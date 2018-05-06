Xiaomi Mi 7'nin Silikon Kılıfları Sızdırıldı

Xiaomi Mi 7'nin tanıtılmasına çok az bir zaman kalmışken, yeni bir sızıntı daha patlak verdi. Bu sefer de cihazın silikon kılıfları ortaya çıktı.

Xiaomi Mi 7, resmi olmayan kaynaklara göre 23 Mayıs tarihinde tanıtılacak. Bu tarih henüz kesin olmasa da sızıntıların bu kadar artış göstermesi, Mi 7'nin tanıtımına oldukça yaklaştığımızı ortaya koyuyor. Xiaomi Mi 7'nin bugün ortaya çıkan silikon kılıfları, cihazın bazı özellikleriyle ilgili ipuçları veriyor.

Sızdırılan silikon kılıflar, telefonun 3.5 mm kulaklık girişine sahip olacağını gösteriyor. USB Type-C portunun yanına konumlandırılan kulaklık girişi, uzun zamandır Xiaomi dahil birçok üreticide görülmeyen bir detaydı. Xiaomi yaptığı yanlışın farkına varmış olacak ki, kulaklık girişini Mi 7 modelinde geri getiriyor. Telefonun üst kısmına baktığımızda ise sadece kızılötesi alıcı için bir boşluk bulunduğunu görüyoruz.

Xiaomi Mi 7'ye ait olduğu iddia edilen kılıfların ortaya koyduğu bir başka detay ise, Mi Mix 2S'te de gördüğümüz dikey arka kamera yerleşimi. Güç butonu ve ses açma kapama butonları ise telefonun sağ tarafına yerleştirilmiş.

Xiaomi Mi 7'nin ekran koruyucusu olduğu iddia edilen bir başka görsel, geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkmıştı. Cihazın çentikli bir tasarıma sahip olacağını gösteren ekran koruyucunun ardından, şimdi de silikon kılıflar telefonun bazı küçük detayları hakkında bilgi sahibi olmamızı sağladı.

Xiaomi Mi 7'nin beklenen teknik özelliklerinden de bahsetmekte fayda var. Snapdragon 845 yonga seti ile geleceği belli olan cihaz, 6 GB RAM'e sahip olacak. 64 ve 128 GB gibi farklı depolama seçenekleri sunacak olan Mi 7, 3350 mAh bataryadan gücünü alacak. Mi MIX 2S modelinde de gördüğümüz Qi kablosuz şarj teknolojisini, çok yüksek ihtimalle Mi 7'de de göreceğiz.