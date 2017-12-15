Yeni Xiaomi Mi 7'nin Konsept Tasarımı Ortaya Çıktı!

Xiaomi'nin amiral gemisi serisi olan Mi ailesinin yeni üyesi olacak olan Xiaomi Mi 7'nin ekrana entegre parmak izi tarayıcılı yeni konsept tasarımı ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi’nin yeni amiral gemisi olacak olan Xiaomi Mi 7’ye ait yeni bir konsept tasarım ortaya çıktı. Apple ve Samsung gibi büyük markaların astronomik fiyatlı telefonlarını almak istemeyenlerin en çok tercih ettiği markalardan olan Xiaomi, yeni amiral gemisi ile bu markaların altında kalmayacak gibi duruyor.

Yeni Xiaomi Mi 7 konseptinde ekranın yan çerçeveleri neredeyse tamamen ortadan kaybolmuş durumda. Ayrıca ekranın yanlarının kavisli tasarımı, var olan ince çerçevelerin de adeta kamufle olmasını sağlıyor. Ekranın altında ve üstünde bulunan çerçevelerin inceliği ise Samsung amiral gemilerininkinden bile daha az.

Xiaomi Mi 7’nin arkasına baktığımızda ise sol üst köşeye dikey olarak konumlandırılmış çift kamera görüyoruz. Fakat cihazın arkasında herhangi bir parmak izi tarayıcı bulunmuyor. O halde parmak izi tarayıcı nerede? Xiaomi Mi 7’de Synaptics’in hafta başında duyurduğu ekrana entegre parmak izi tarayıcı bulunuyor.

Peki son derece şık bir tasarıma sahip olan Xiaomi Mi 7’nin teknik özellikleri nasıl olacak? Cihaz çoğu Android amiral gemisinde olduğu gibi Snapdragon 845 işlemcisinden gücünü alacak ve 6GB RAM’a sahip olacak. Ayrıca cihazın 6 inç ekranlı bir plus versiyonunun da olması bekleniyor. Cihazın tahmini satış fiyatının ise 1200 TL + vergiler olması bekleniyor.