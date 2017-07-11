Xiaomi Mi 7 Olduğu İddia Edilen Fütüristik Konsept Tasarım!

Xiaomi Mi 7 için bağımsız bir tasarımcı tarafından hazırlanan konsept tasarım, %97 gibi çok ciddi bir ekran/boy oranı sunuyor.

Bu sene Nisan ayında çıkan ve herkes tarafından büyük övgüler almayı başaran Xiaomi Mi 6’nın ardından yeni telefon duyuruları gelmeye başladı. Önümüzdeki sene çıkması beklenen Xiaomi Mi 7 için hazırlanan yeni konsept görüntüler, cihaz hakkında yeni bilgiler sunuyor. Öncelikle belirtmeliyiz ki bu video, kesinlikle şirket tarafından sızdırılan bir görsel değil. Bağımsız bir tasarımcı tarafından yapılmış, üçüncü taraf konsept tasarımıdır.

Bunları bir kenara bırakırsak, Xiaomi Mi 7 tasarımı için söylenebilecek hoş özellikler var. Öncelikle telefonun, yeni amiral gemilerinde görmeye başladığımız 18.9 en boy oranında çıktığını görüyoruz. Ön ekranın tamamını ekrana ayıran konsept tasarım, toplamda %97 gibi inanması güç bir ekran oranına sahip. IP68 sertifikası sayesinde su geçirmez olarak gösterilen cihazın arkasında çift flaş yer alıyor. Çift tonlu flaşlar, ikisi de 16 megapiksel olan kameraların hemen yanında bulunuyor. Zaten Xiaomi Mi 6’nın kamerası çift kamera özelliği ile çok sağlam işler yapmayı başarmıştı. Yeni cihazda da bu performansı devam ettirmelerini bekliyoruz.

Her tasarımda olduğu gibi telefon, birden farklı telefondan esinlenilmiş olarak gözüküyor. Piyasanın en iyi görünen telefonlarından birisi olan Galaxy S8’in Home tuşuna benzer bir 3D Dokunmatik ev düğmesi bulunduran tasarımcı, diğer telefonlardan farklı olarak ekranın altına bir parmak izi okuyucu eklemiş. (Tasarıma bunları eklemek kolay oluyor tabii) Telefon böyle bir tasarımla çıkar mı bilmiyorum, ancak şu an için böyle bir tasarımın kesinliği bulunmuyor.

Lafı daha fazla uzatmadan sizleri Xiaomi Mi 7 için hazırlanmış konsept videoyla başbaşa bırakıyorum.

Ayrıca Xiaomi Mi 6'yı incelediğimiz videoyu da aşağıdan ulaşabilirsiniz.