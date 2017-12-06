Xiaomi Mi 7 Gücünü Snapdragon 845'ten Alacak!

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 7'nin Snapdragon işlemcisinden gücünü alacağı Xiaomi CEO'su tarafından resmi olarak açıklandı.

Xiaomi CEO’su Lei Jun, Hawaii’deki Snapdragon Tech Summit’te (Snapdragon Teknoloji Zirvesi) Qualcomm genel müdür yardımcısı Cristiano Amon ile birlikte şirketin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 7’nin Snapdragon 845 işlemcisi bulunan ilk akıllı telefonlardan biri olacağını açıkladı.

Qualcomm’un Xiaomi’nin en önemli ortağı olduğunu belirten Jun, iki şirket arasında uzun yıllardır süren iş birliğinden bahsetti. Öyle ki; iki şirket arasındaki iş birliği 2011 yılında tanıtılan ve Snapdragon S3’ten gücünü alan Xiaomi Mi 1’e dayanıyor.

Şu ana kadar çıkan söylentiler de Xiaomi Mi 7’nin Snapdragon 845 işlemcilerle piyasaya sunulacağına yönelikti. Cihazın teknik özellikleri hakkında net bir bilgi bulunmasa da Samsung üretimi 6 inçlik bir ekranı olacağı ve 6 ya da 8GB RAM’a sahip olacağı düşünülüyor.

Snapdragon 845 işlemcilerine döndüğümüzde ise ne yazık ki şu anda bildiğimiz tek şey, tıpkı Snapdragon 835’de olduğu gibi işlemcileri Samsung Foundry’ın üretecek olması. Bir hafta sürecek konferans başladığında yeni amiral gemisi işlemci hakkında daha fazla bilgi edineceğiz.