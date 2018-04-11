Xiaomi Mi 7'ye Ait İki Yeni Görsel Sızdırıldı!

Yeni akıllı telefon tanıtmaya doymayan Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Xiaomi Mi 7'ye ait olduğu iddia edilen iki yeni görsel Weibo'da ortaya çıktı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, kısa süre önce geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Mi 6’nın 6GB RAM + 64GB depolama ve 8GB RAM + 128GB depolama seçenekleri sunan varyantlarının satışını durdurdu. Bu durum, şirketin yeni amiral gemisi olan Xiaomi Mi 7’nin piyasaya çıkışının yaklaştığı yönünde yorumlandı.

Yeni ortaya çıkan ve Xiaomi Mi 7’ye ait olduğu iddia edilen iki görsel, cihaz hakkında kısmen önemli bazı bilgiler veriyor. Görsellerde yer alan cihaz, seramik bir arka gövdeye sahip. Bu da kablosuz şarj desteği olabileceğini gösteriyor. Ayrıca kamera çıkıntısının şekli de iPhone X benzeri dikey bir kamera modülünü işaret ediyor.

Muhtemelen paslanmaz çelik çerçevelere sahip olan cihazın altında bir hoparlör, USB Type-C girişi ve mikrofon bulunurken, 3.5mm kulaklık girişi ne yazık ki mevcut değil. Cihazın sol tarafında ses açma/kapama ve güç tuşları bulunurken, sağ tarafında SIM kart girişi bulunuyor. Ne yazık ki cihazın ekranını gösteren bir görsel şu an için mevcut değil.

Sızıntılara göre Xiaomi Mi 7 iki farklı versiyon ile piyasaya çıkacak. 5.65 inç ekrana sahip olan model standart bir Xiaomi amiral gemisi olurken, 6.1 inç ekrana sahip olan modelde ekrana entegre parmak izi tarayıcı bulunacak. Snapdragon 845 işlemciden gücünü alacak cihazda 6GB RAM kapasitesi ve 3D yüz tanıma teknolojisi olması bekleniyor.