Xiaomi Mi 7'de bulunan çentik, birçok yeni özelliğe sahip olacak. Xiaomi, Apple'daki Face ID'ye çok benzeyen bir yüz tanıma sistemi de sunacak.

Bildiğiniz gibi Face ID, yüzünüzü kullanarak daha güvenli bir şekilde telefonunuzu açmanızı sağlar. Apple, bunun için nokta projektörü ve kızılötesi kamera kullanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi de benzer bir güvenlik uygulaması kullanacak.

Aşağıdaki fotoğraf Xiaomi'ye aittir:

Apple'ın Face ID kamerası ise şu şekilde:

Son çıkan görüntülerde de Xiaomi'nin yine iPhone X'a benzer bir çentikli telefon çıkardığı, ancak bu çentiğin çok daha büyük olduğu ortaya çıkmıştı. Çentiğin boyutları ise içerdiği özelliği daha ön plana çıkaracak.

Android'deki yüz tarama özelliğinde ise yalnızca ön kamera bulunuyor. Bu sayede de çentikler, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü gibi şeylerle donatılır ve çok daha küçük olur.

Xiaomi'ye geri dönecek olursak Mi 7'deki bazı Face ID aksaklıkları nedeniyle çıkış tarihinde bir gecikme yaşanması bekleniyor. Telefonunun çıkış tarihi eğer ertelenmezse 23 Mayıs olacak. Geçen yıl çıkan Mi 6 ise nisan ayında piyasaya sürülmüştü.