Xiaomi Mi 8, Android'in İlk 3D Yüz Tarayıcısına Sahip Olacak!

Yeni bir sızıntı, Xiaomi Mi 8'in diğer Android cihazlara göre oldukça büyük bir çentiğe sahip olacağını gösteriyor. Bu da Xiaomi'nin bir 3D yüz tarayıcı modülü geliştirdiğinin en önemli göstergesi.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Mi Mix 2S modeli ile tüketicilere 2018 model güçlü bir akıllı telefon modeli zaten sunmuştu. Fakat buna karşın şirketin MWC 2018’de bir diğer amiral gemisi Mi 7’yi piyasaya sürmesini bekliyorduk. Fakat şirket Mi 7 tanıtımını önce ileri bir tarihe erteledi, daha sonra ise tamamen iptal etti. Bunun yerine Xiaomi, 8. yıl dönümüne özel olarak Xiaomi Mi 8 modelini tanıtacak.

Yeni ortaya çıkan Xiaomi Mi 8 tasarım görüntüleri, cihazın iPhone X benzeri bir çentiğe sahip olacağını gösteriyor. Yeni Huawei P20 Pro veya OnePlus 6, iPhone X’a göre son derece küçük çentiklere sahipti. Fakat Xiaomi Mi 8 bu iki cihaza göre oldukça büyük, iPhone X’unkine ise yakın bir çentik boyutuna sahip. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor; Xiaomi, Android ekosisteminin ilk 3D yüz tarayıcısını tanıtabilir mi?

iPhone X çentiği bir kızılötesi kamera, aydınlatıcı, nokta projektör ve ön kamare içeriyordu. Yakın zamanda ortaya çıkan sızıntılara göre Xiaomi Mi 8’in çentiği ise bir kızılötesi sensör, nokta projektörü, ön kamera, ortam ışığı sensörü ve yakınlık sensörü içerecek. Bu da şirketin Android’in ilk 3D yüz tarayıcısını geliştirmiş olabileceğini gösteriyor.

Xiaomi Mi 8’in çentiği, Android rakipleri ile kıyaslandığında bir miktar büyük olsa da cihazın genel tasarımı rakiplerinden aşağı kalır değil. Zira Mi 8 ekranının altında bulunan çerçeve neredeyse tüm rakiplerinden daha ince. Buna ince yan çerçeveleri de eklediğimizde Xiaomi Mi 8’in Android platformu için en iyi ekran/gövde oranlarından birini sunacağını söyleyebiliriz.