Fiyatı, performansı ve özellikleri ile akıllı telefon piyasasını sarsacak yeni Xiaomi amiral gemisi Mi 8 resmi olarak tanıtıldı. Kamera özellikleri ve performansı ile dikkat çeken cihaz, ayrıca son derece şık bir tasarıma sahip.

Haftalardır sızan görseller, bilgiler ve söylentiler eşliğinde hepimiz Xiaomi'nin yemi amiral gemisi Mi 8'i merak içinde bekledik. Nihayet beklenen an geldi; Xiaomi Mi 8, Çin'in Shenzhen kentinde gerçekleştirilen görkemli lansman etkinliğinde resmi olarak tanıtıldı. Aynı etkinlikte ayrıca şirketin yeni orta-üst segment telefonu Mi 8 SE, kendi arabirimi olan MIUI 10 ve akıllı bilekliği Mi Band 3 de tanıtıldı.

1080x2248 Full HD+ çözünürlüğünde ve 18.7:9 en/boy oranında 6.21 inçlik bir Samsung üretimi AMOLED ekrana sahip olan yeni Xiaomi Mi 8, daha önce ortaya çıkan sızıntılardan da bildiğimiz gibi çentikli bir tasarıma sahip. Son derece ince çerçevelere sahip olan cihaz, bu şık tasarımı sayesinde kullanıcılara %88.5 gibi muhteşem bir ekran/gövde oranı sunuyor.

Xiaomi Mi 8’in çift arka kamerası, iPhone X’dan da alışık olduğumuz üzere cihazın sol üst kısmına flaş iki kameranın ortasında olacak şekilde dikey olarak konumlandırılmış. Her ikisi de 12MP çözünürlüğünde olan çift arka kameralar, çift piksel teknolojisi ve yapay zeka desteği sayesinde kullanıcıların mümkün olan en iyi fotoğraf sonuçlarını elde etmesini sağlıyor.

Mükemmele yakın derken kesinlikle abartmıyoruz. Yapay zeka desteği sayesinde üst düzey bir sahne algılama yeteneğine sahip olan Xiaomi Mi 8, fotoğraf konusunda DxOmark’tan 105 puan almayı başararak bu alanda Huawei P20 Pro’dan sonra en iyi fotoğraf performansı gösteren ikinci cihaz olarak dikkat çekiyor.

Fakat Xiaomi Mi 8, arka kamerası kadar ön kamerası ile de oldukça dikkat çekiyor. 20MP çözünürlüğündeki ön kamera, kızılötesi sensörler ve yapay zeka ile destekleniyor. Kızıl ötesi sensörler, düşük ışıkta dahi cihazın sizi tanımasını bu sayede de Android platformunun en iyi yüz tanıma kilidini sunmasını sağlarken, yapay zeka destekli ön kamera da renk ve canlılık açısından en iyi kalitede selfie çekilebilmesine imkan tanıyor.

Tahmin edebileceğiniz gibi cihaz, Qualcomm’un en yeni nesil ve en güçlü işlemcisi olan Snapdragon 845’ten gücünü alıyor. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihazın 64GB, 128GB ve 256GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kamera konusundaki başarısını performans konusunda da göstermeyi başaran cihaz AnTuTu’dan 301.472 puan alarak rakiplerine adeta gövde gösterisi yapıyor.

Kutudan Android Oreo ve MIUI 9 arabirimi ile çıkacak olan Xiaomi Mi 8’in en önemli özelliklerinden biri de ekrana entegre parmak izi tarayıcıya sahip olması. Fakat cihaz Galaxy S10’da bulunması muhtemel ultrasonik parmak izi tarayıcı değil, daha az hassas olan optik parmak izi tarayıcı kullanıyor. Cihazın bir günü rahatlıkla tamamlayabilecek 3400mAh’lik bir bataryaya sahip olduğunu da hatırlatalım.

Xiaomi Mi 8 ve Mi 8 Explorer Edition Özellikler

İşlemci: Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB (Mi 8), 8GB (Mi 8 Explorer Edition)

Depolama: 64GB/128GB/256GB (Mi 8), 256GB (Mi 8 Explorer Edition)

Ekran: 6.21 inç Full HD+ AMOLED, 600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast

Arka Kamera: 12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensör

Ön Kamera: 20MP, yapay zeka destekli portre modu

Batarya: 3400mAh (Mi 8), 3000mAh (Mi 8 Explorer Edition)

İşletim Sistemi: Android Oreo (MIUI 9)

Güvenlik: Kızıl Ötesi Yüz Tanıma (Mi 8), 3D Yüz Tanıma (Mi 8 Explorer Edition)

Xiaomi, Mi 8 ile birlikte özel bir sürüm olan Mi 8 Explorer Edition'u da tanıttı. Mi 8 ile neredeyse birebir aynı tasarım ve donanıma sahip olan Mi 8 Explorer Edition, standart sürümden farklı olarak kızıl ötesi yüz tanıma kilidine değil, 3D yüz tanıma kilidine sahip. Cihaz, 3000mAh gibi daha düşük bir batarya kapasitesine sahip olsa da QuickCharge 4+ hızlı şarj teknolojisi sayesinde bu açığı kapatıyor. Cihazın tasarım noktasında farklılığı ise arkasında yarı saydam bir panel bulunması.

Fiyatı

Xiaomi, tanıtım sırasında cihazların fiyatlarını da açıkladı. Buna göre Xiaomi Mi 8'in 64 GB versiyonu 421 dolar, 128 GB versiyonu 468 dolar ve 256 GB versiyonu 515 dolardan satışa sunulacak. 577 dolar fiyat etiketine sahip olacak Mi 8 Explorer Edition ise 8GB RAM ve 256GB dahili depolama alanına sahip olacak.