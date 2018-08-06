Xiaomi Mi 8, çevrimiçi mağazalar aracılığı ile Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. Peki Xiaomi Mi 8'i nereden hangi fiyata satın alabilirsiniz?

Son yıllardaki istikrarlı yükselişi ile günümüzde dünyanın en çok satan 4. akıllı telefon markası olmayı başaran Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi’nin en yeni amiral gemisi Mi 8 resmi olarak Türkiye’de satışa sunuldu. Tasarımı ve donanımı ile Samsung, Apple gibi markaların amiral gemilerine kafa tutan Xiaomi Mi 8, uygun fiyatı ile rekabete bambaşka bir boyut kazandırıyor.

Qualcomm’un en güncel işlemcisi olan Snapdragon 845’ten güç alan Xiaomi Mi 8, grafik konusunda ise Adreno 630 GPU’ya güveniyor. 6GB RAM kapasitesine sahip olan cihaz, Türkiye’de 128GB dahili depolama alanı seçeneği ile satışa sunulmuş durumda. 6,21 inçlik Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 600 nit parlaklığı sayesinde gün ışığında bile iyi bir ekran deneyimi vadediyor.

Xiaomi Mi 8 Özellikler

İşlemci: Snapdragon 845, Adreno 630 GPU

RAM: 6GB

Depolama: 128GB

Ekran: 6.21 inç Full HD+ AMOLED, 600 nit parlaklık, 60000:1 kontrast

Arka Kamera: 12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensör

Ön Kamera: 20MP, yapay zeka destekli portre modu

Batarya: 3400mAh

İşletim Sistemi: Android Oreo (MIUI 9)

Güvenlik: Kızılötesi Yüz Tanıma

Gittigidiyor, Hepsiburada gibi çevrimiçi alışveriş mağazaları aracılığı ile satışa sunulan Xiaomi Mi 8’i 3650 TL ile 3999 TL arasında değişen fiyatlarda bulmak mümkün. Xiaomi Mi 8 a’dan z’ye anlattığımız incelememize buradan ulaşabilir, ayrıca Webteno YouTube kanalının Xiaomi Mi 8 incelemesini de aşağıdan izleyebilirsiniz.