Xiaomi Mi 8'in iPhone X'e Olan Benzerliği Tepki Topluyor!

Ürün listesine baktığımızda bir çok ünlü telefona oldukça çok benzeyen telefonlar üreten Xiaomi, yeni telefonunda iPhone X’u da unutmamış.

Çin kökenli teknoloji devi geçtiğimiz Perşembe günü yeni Mi'nin de aralarında bulunduğu üç yeni telefonu duyurmuştu.Yeni Mi 8’e baktığımızda, tıpkı iPhone X’da olduğu gibi bir çentik ve Face ID klonu hemen gözümüze çarpıyor.

Duyurulan 3 telefonun isimlerinin ise Mi 8, Mi 8 Explorer Edition ve Mi 8 SE şeklinde olduğunu hatırlatalım. Herkes bu telefonları keyifle incelerken, keskin gözlü Xiaomi takipçileri ise muhtemelen Mi 7'ye ne olduğunu merak ediyorlar.

Bunun cevabı ise oldukça basit: Xiaomi, Mi 8'in şirketin sekizinci yıldönümü ile bağdaşması için Mi 7 modelini es geçti. İsimlerden bu kadar konuşmuşken, şimdi biraz da telefona bakalım.

Mi 8

Telefona baktığımızda, iPhone X’un açık bir klonu gibi görünüyor olabilir ancak kendine has özelliklerini de yok sayamayız. Cihaz, 6.21 inç büyüklüğünde, Full HD+ (2,248x1,080) çözünürlüğünde AMOLED bir ekran ile geliyor.

Diğer teknik detaylarına baktığımızda cihazın Qualcomm Snapdragon 846 yonga setine sahip olduğunu görüyoruz. Öte yandan 6GB RAM ve 64/128/256 depolama seçeneklerine sahip olan cihazın, Quick Charge 4.0 destekli 3,400 mAh boyutunda kocaman bir bataryayla günü kurtardığını da belirtelim.

Kamera özelliklerine gelecek olursak, cihazın arkasında ikisi de 12 MP boyutunda olan iki kamera bulunmakta. Cihaz bu noktada da iPhone X’a benziyor. Çünkü X’da 12 MP değerinde ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve f/2.4 diyafram değerine sahip 2x yakınlaştırmaya yarayan ikinci bir kamera bulunuyor.

Ön tarafta ise, f / 1.8 diyafram açıklığına sahip 20 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

Çentikten bahsetmişken, iPhone X’a kıyasla oldukça geniş göründüğünü söyleyebiliriz. Bunun da bir nedeni var elbette: Çentiğin üzerinde, aralarında daha güvenli bir yüz kilidini koruması için bir kızılötesi sensörünü gibi bir dizi sensörün bulunması. Bu açıdan da iPhone X’daki TrueDepth ile büyük benzerlik taşıyor.