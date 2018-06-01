Xiaomi Mi 8'in iPhone X'u Utandıran DxOmark Puanı!

DxOmark, yeni Xiaomi Mi 8'in kamera puanlarını açıkladı. Fotoğraf konusunda 105 puan alarak rakiplerini sollamayı başaran cihaz, video konusunda ise 88 puan ile sınıfta kaldı. Yine de ortalama 99 puan alan Mi 8, iPhone X gibi iddialı rakiplerini geride bıraktı.

Xiaomi, dün tanıtımını gerçekleştirdiği yeni amiral gemisi Mi 8’den bahsederken özellikle de kamera yeteneklerinin üzerinde durmuştu. Anlaşılan o ki şirket, Mi 8 kamerasını överken kesinlikle haksız değilmiş. DxOmark’tan 99 puan almayı başaran Mi 8, Galaxy S9+ ile aynı puana ulaşırken, iPhone X ve Pixel 2 gibi iddialı rakiplerini geride bırakıyor.

Fotoğraf konusuna baktığımızda Mi 8’in 105 puan aldığını görüyoruz ki bu da cihazın mobil fotoğrafçılık için en iyi seçeneklerden biri olduğunu gösteriyor. Fakat aynı şeyleri video konusunda söylemek ne yazık ki mümkün değil. Video performansı ile 88 puan almayı başaran cihaz, bu alanda rakiplerinin bi hayli gerisinde kalıyor.

Aslına bakılırsa Xiaomi Mi 8, yalnızca iki ay önce piyasaya sürülen Xiaomi Mi Mix 2S ile aynı kamerayı kullanıyor. Buna karşın cihaz genel ortalamada Mi Mix 2S’ten daha fazla puan almayı başardı. Bu durum, Xiaomi’nin donanımla uğraşmak yerine yapay zeka ve diğer yazılım optimizasyonları üzerine kafa yorduğunu gösteriyor.

DxOmark, Mi 8’in özellikle hızlı ve doğru odaklama yeteneklerine vurgu yapıyor. Ayrıca yine DxOmark’ın açıklamasına göre Mi 8, düşük ışıkta ve optik yakınlaştırma gerçekleştirildiğinde dahi herhangi bir görüntü bozulmasına izin vermiyor. Video performansı her ne kadar seviyesinin altında olsa da Mi 8, kamera konusunda sınıfı geçmiş gibi görünüyor.