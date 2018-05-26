Xiaomi'nin heyecanla beklenen yeni amiral gemisi Mi 8'in kutusu ortaya çıktı. Cihazın lansmanı ise çok yakında gerçekleşecek.

Çin'de 31 Mayıs'ta lansmanı yapılacak Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 8'in kutusu ortaya çıktı. Tüm akıllı telefon dünyasının gözlerini lansmanına diktiği Xiaomi Mi 8, tahminlere göre 2.999 yuan (2208 TL) üzerinden piyasaya sürülecek. Çentikli telefonlara bir yenisini daha ekleyecek Xiaomi'nin arkasında herhangi bir parmak izi sensörü bulunmayacak.

Şirket, Xiaomi Mi 8'in Qualcomm Snapdragon 845 yonga setine ve yapay zekaya sahip olduğunu doğruladı. Yukarıda görebileceğiniz kutudan da tahmin edeceğiniz gibi telefon bir mavi renge sahip.

Son söylentiler, Mi 8'in 6GB / 8GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olacağını söylüyor. Cihaz ekranına gelecek olursak telefonun, 19:9 en-boy oranına sahip 6.2 inç Full HD (1080 × 2280) ekranla gelmesi bekleniyor.