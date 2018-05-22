Xiaomi Mi 8’in Resmi Posteri, Fiyatı ve Özellikleri Sızdı!

Xiaomi, 31 Mayıs'ta tanıtacağı yeni amiral gemisi Mi 8 için resmi posterini yayınlarken Weibo'da da cihazın özellikleri ve fiyatını gösteren bir sunuma ait görsel paylaşıldı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, şirketin 8. yıl özel telefonu olarak piyasaya süreceği yeni Xiaomi Mi 8 için bir etkinlik posteri yayınladı. Posterden de anlaşılacağı üzere yeni Mi 8, 31 Mayıs tarihinde Çin’in Shenzhen şehrinde düzenlenecek basın etkinliği ile tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Önceki sızıntılar Xiaomi’nin Mi serisini olağan şekilde devam ettireceğini ve Mayıs ayının sonunda Mi 7 modelini tanıtacağını söylüyordu. Fakat şirket, 8. yıl dönümüne özel olarak Mi 8 modelini tanıtmaya karar verdi. Mi 8 lansmanı, Xiaomi’nin bu yılki en büyük etkinliği olacak ve tahminlere göre 5 bin kişi katılacak.

Çin’in sosyal medya platformu olan Weibo’da paylaşılan bir başka görüntü ise Xiaomi Mi 8’in anahtar özelliklerini ortaya çıkarıyor. Buna göre cihaz, 6.01 inçlik bir ekrana sahip olacak. Güvenlik ise ekrana entegre parmak izi tarayıcı ve 3D yüz tarayıcıdan sorulacak. 6GB RAM’a sahip olan cihazın 64GB ve 128GB depolama alanı bulunacak.

64GB depolama alanı bulunan versiyonun 2000 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 128GB’lık versiyonun fiyatı ise 2250 TL olacak. Elbette bu fiyatlara vergiler dahil değil. Görselde telefonun tasarımı görüntüleniyor olsa da paylaşan kişi sürprizi bozmamak için telefonu sansürlemiş.